‘Vaccinaties’ tegen dementie uitgedeeld in Bruul Wannes Vansina

11 maart 2019

Vandaag werden ‘vaccinaties tegen dementie’ uitgedeeld in de Mechelse winkelstraat Bruul. Dat naar aanleiding van de start van de Week van de zorg, die dit jaar ‘Het veelzijdige brein’ als thema heeft. Passanten werden erop gewezen dat een gezond leven het beste middel is tegen dementie. “Met deze campagne willen we mensen bewust maken van het belang van een gezonde levensstijl. Naast leeftijd blijkt immers ook een ongezonde levensstijl een grote impact te hebben op de kans op dementie”, zegt schepen Alexander Vandersmissen (Open Vld). Het aantal personen met dementie zal tussen 2018 en 2035 stijgen met ruim 42%. De belangrijkste oorzaak hiervan is de stijgende levensverwachting van de bevolking.