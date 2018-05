'Vaas van 6.000 euro' is er 120 waard RIJKER DAN JE DENKT ZOEKT SCHATTEN OP ROMMELMARKT WANNES VANSINA

22 mei 2018

02u32 0 Mechelen Ben ik de trotse bezitter van een schat? Met die vraag bezochten zo'n 600 nieuwsgierigen afgelopen weekend de BRAS Rommelmarkt en de experts van 'Rijker dan je Denkt'. De meesten waren een prul rijker en een illusie armer.

Voor een nieuw seizoen van 'Rijker dan je Denkt' - uitzenddatum nog onbekend - kozen de makers van het VTM-programma met Staf Coppens voor het eerst voor een rommelmarkt. Omdat de overdekte markten dun gezaaid zijn, belandden ze al snel bij BRAS in de Nekkerhal in Mechelen. "We hebben bij eerdere opnames al veel mensen zien passeren met een voorwerp dat ze van een rommelmarkt hadden. Dat zijn dus schatkamers", verklaart producer Maarten Brusseleers de keuze.





Nepivoor

Dus trokken bezitters van veelal ingebeelde schatten naar de Nekkerhal om er hun spullen te laten taxeren. De wachttijden liepen op tot 2,5 uur. Het resultaat van de taxatie viel vaak tegen. "Ik ben naar hier gekomen met weinig verwachtingen en veel hoop, ik ga weg met iets meer verwachtingen, maar minder hoop", lacht Bruggeling Jan Spaans, die geen duidelijk antwoord kreeg in verband met zijn etsen. Anderen hadden nog minder geluk. Agnes Janssen uit Deurne vernam dat haar beeldje niet van ivoor, maar van ivorine - nepivoor - is. "Ik bezit het al dertig jaar, maar het heeft nauwelijks waarde!", zucht ze. Ook de vaas van Frans en Julia Van Assche uit Willebroek bleek minder waardevol dan gedacht. "Identiek dezelfde vaas werd in de Engelse versie geschat op 6.000 euro, de onze op 120."





Gouden horloge

Plots lijkt er dan toch een waardevol voorwerp te zijn opgedoken. In allerijl wordt een cameraploeg geroepen voor een opvallende tabakspot. "Omdat hij uitzonderlijk mooi is om van Vlaamse makelij te zijn, niet omdat hij veel geld waard is", vertelt de Mechelse eigenares Ann achteraf. "Ik koester hem, hij is nog van mijn overgrootvader geweest." Dan had de jonge Mechelaar Laurens Raveel meer geluk. Zijn gouden horloge bleek zo'n 7.000 euro waard. "Het is een familiestuk dat in mijn handen is. Blijkbaar gaat het om een vrij uniek exemplaar. Ik draag het niet, het ligt maar in de kast. Ik ga thuis eens bespreken wat we ermee gaan doen." José Briat uit Booischot denkt er dan weer niet aan het koffieservies dat haar moeder kreeg voor haar huwelijksverjaardag weg te doen. "Ik zou er tot 1.000 euro voor kunnen krijgen, maar ik hou het om naar te kijken. Later is het voor de kleinkinderen."





De échte schatten kregen wij niet te zien. Nochtans waren die er volgens Brusseleers wel degelijk. "Maar die houden we voor de uitzending." Hij wilde wel kwijt dat het "goed was geweest" en "het tof samenwerken was met de mensen van de rommelmarkt". Over drie weken is 'Rijker dan je denkt' op bezoek in het Mechelse museum Hof van Busleyden.