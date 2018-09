"Uitrit parking Tinel is waanzin" 07 september 2018

"Waanzin! Absoluut onveilig!" Gemeenteraadslid Karel Geys (sp.a) is niet te spreken over de verkeerssituatie ter hoogte van de nieuwe parkeergarage langs de Edgar Tinellaan, vooral dan voor bestuurders die vanuit de parking richting E19 willen. "De invoegstrook voor de tweebaanvaksweg is welgeteld twee meter breed en 3,5 meter lang. Een normale personenwagen kan daar zelfs niet op! Ik hoop dat u snel gaat samenzitten met de wegbeheerder opdat de parking op een treffelijke manier wordt ontsloten, voor er ongelukken gebeuren." Volgens Mobiliteitsschepen Marina De Bie deelt ze de bezorgdheid, maar werden de plannen goedgekeurd door onder meer de provinciale commissie voor verkeersveiligheid. "We dringen daar al langer aan op 50km/u." (WVK)