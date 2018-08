"Uit 2.400 theaterpoppen 8 exemplaren" EXPO TOONT MOOISTE FIGUREN NA TIJDROVENDE INVENTARISATIE WANNES VANSINA

24 augustus 2018

02u25 0 Mechelen 3.000 poppen liggen er op de zolder van de Brusselpoort, maar experts kozen er acht uit die je vanaf vandaag kan bewonderen in het Hof van Busleyden. Maker Paul Contryn is al vier jaar bezig met een inventarisatie van de 3.000 figuren. "We zitten aan pop nummer 2.400."

Het Firmament, een organisatie voor erfgoed van podiumkunst, bewaart de poppen op de zolder van de Brusselpoort. De toren is letterlijk tot de nok gevuld met gestapelde dozen vol met figuren, nagenoeg allemaal afkomstig van Beeldsmederij De Maan. Al vier jaar zijn vrijwilligers bezig de poppen te inventariseren. Voorop Paul Contryn, scenograaf, poppenmaker en poppenspeler. Al honderden keren ging hij 'het kleine vervelende trapje van de Brusselpoort' op en af.





Oude poppen bewaren beter

"We zijn nu aan de 2.400ste figuur, maar daar komen er nog wel wat bij. Ik denk dat we nog zeker een jaar bezig zijn", zegt Contryn. De poppen worden niet alleen gefotografeerd en beschreven, er wordt ook gekeken of ze nog bruikbaar zijn voor vormingen, tentoonstellingen of nieuwe voorstellingen. Als Contryn de poppen al niet zelf heeft gemaakt, dan heeft hij er vaak wel herinneringen aan. Zijn grootvader Jef was in 1948 immers oprichter van het Mechels Stadspoppentheater (de voorganger van De Maan), zijn vader zette de traditie verder. Voor Contryn is het een grote trip down memory lane. "Je komt wat tegen. Het is soms raar om iets in handen te krijgen dat je op 23-jarige leeftijd hebt gemaakt. Soms is dat tof, soms denk je, wat had ik toen veel geduld. Het valt trouwens op dat de oude poppen veel beter bewaard zijn. Dat komt omdat er veelal met hout werd gewerkt in plaats van met kunststof."





Zijn grootvader en vader zijn intussen overleden, Contryn is 57. "Vandaar dat het belangrijk is de inventarisatie nu te doen", zegt Hanne Ampe, communicatiemedewerker van het Firmament. Acht poppen worden vanaf vandaag tentoongesteld. Het gaat telkens om de favoriet van een expert. De favoriet van Contryn zelf: Amadeus Daberlohn, naar een personage uit het boek van Charlotte Salomon. "Omdat ik deze pop graag gemaakt heb en omdat ze mij aan mijn grootvader doet denken: iemand die zelf geen kunstenaar was, maar wel kunst uit iemand anders kon halen."Iets verderop 'De Koningin', een stuk van kort voor WOII en het oudste stuk uit de collectie. Op een andere balk: Tijl van Tijl en Lubbe, een begrip in Mechelen. "Die figuren waren jarenlang het zinnebeeld van ons theater. Men ging niet naar het Stadspoppentheater, maar naar Tijl en Lubbe." De Dikke Dame uit 2013 valt dan weer op omdat ze er zo echt uitziet. "Ze staat bij ons op kantoor en heeft mij al vaak laten schrikken!", lacht Ampe.





De poppen worden tentoongesteld in de participatieve ruimte van het Hof van Busleyden en zijn ook enkel te bezichtigen bij een bezoek aan het hele museum.