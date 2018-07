"Trots dat we Vlaamse hiphop 'gezet' hebben" Pita keert terug als rapper, en plant zelfs reünie met ABN WANNES VANSINA

07 juli 2018

02u25 0 Mechelen Said 'Pita' Aghassaiy (42) is terug als rapper! Hij zet mee zijn schouders onder de viering van het rijke hiphopverleden van Mechelen, en zal voor het eerst in jaren ook zelf nog eens optreden. En het stopt niet: later dit jaar volgt nog een reünie met het oorspronkelijke ABN, en er zijn zelfs ideeën voor een nieuw album.

Mechelen viert dit najaar '20 jaar hiphop', met onder meer een expo in het Cultuurcentrum, en workshops en optredens in de hele stad. Een herhaling van het "legendarische" HipHopKafé bijt vandaag, zaterdag, de spits af in café KUUB. En daar zit ook Pita voor iets tussen.





Is Mechelen echt zo toonaangevend geweest op het vlak van hiphop? En gaat het genre hier niet al langer mee dan 20 jaar?

"Er bestaat discussie over waar Nederlandstalige rap voor het eerst werd gemaakt: in Mechelen of Izegem. Wat ik weet, is dat we met ABN in 1995 de eerste Nederlandstalige raptekst brachten op het Solidariteitsfest in de Nieuwe Stadsfeestzaal. De doorbraak kwam er vervolgens eerst in Nederland. We tekenden bij de platenmaatschappij die ook Osdorp Posse onder dak had, en mochten meteen een album maken. Dat kwam in 1997 uit in Nederland, en bij ons in 1998. Vandaar de 'twintigste verjaardag'. Mechelen was in die tijd zeker en vast toonaangevend. Mensen kwamen uit alle streken afgezakt toen ze hoorden dat wij Nederlandstalige hiphop maakten. Zelfs van aan de kust kwamen ze naar mij voor beats of opnames. Ik was de eerste 'beat creator'."





Zaterdag (vandaag) vindt in de KUUB nog eens een HipHopKafé plaats. Dat heet legendarisch te zijn. Waarom?

"Het verenigde de mensen die bezig waren met het genre (vroeger in de toenmalige Metteko en Perron M, red.). Zo'n tien jaar geleden zijn we gestopt. Naarmate de leden ouder werden, trouwden en kindjes kregen, was er alsmaar minder tijd om met muziek bezig te zijn. Dat was ook bij mij het geval. Maar de vzw Educrea bestaat nog altijd, zij het slapend. Wie weet pikken we het ooit nog eens op."





Is Mechelen nog altijd toonaangevend, of wordt dit jubileumjaar vooral een terugblik?

"Mechelen is nog altijd een hiphopstad, denk ik. Ik volg het niet meer heel intensief. Het is ook anders dan vroeger. Vandaag gebeurt het allemaal veel meer online. Wij waren meer bezig met het organiseren van optredens en release party's, enzo."





Je zal zelf tijdens het HipHopKafé ook optreden, terwijl ik dacht dat je daar al jaren mee gestopt was?

"Ik ben nog altijd gestopt, eigenlijk. (lacht) Maar ze hebben me gevraagd en ik ben nu achter het stuur van mijn camionette volop aan het repeteren. Het gaat vaak om veel tekst onthouden, en laat dat niet meer mijn sterkste kant zijn. De oudste nummers ken ik het best omdat we die vaak gebracht hebben tijdens optredens. Ik teken nu voor een overzicht van de afgelopen twintig jaar, maar wat het precies wordt? Daar ben ik nog altijd niet uit eigenlijk."





Uiteraard zal er in dit feestjaar ook aandacht zijn voor ABN. Hoe blik je terug op die tijd toen je deel uitmaakte van Algemeen Beskaafd Nederlanz?

"Heel positief. Ik ben er nog altijd trots op dat we het genre 'gezet' hebben. We hebben bewezen dat het kon, dat rappen in het Nederlands. De tweede cd heb ik niet meer gedaan omdat ik meer achter de schermen bezig was met andere artiesten, maar ik heb nog altijd contact met Quinten. We gaan in november nog eens optreden met de originele bezetting van ABN, in het kader van het feestjaar. Ik denk dat dit eenmalig zal zijn, al is er al jaren sprake van om nog eens een cd te maken. Maar dat is praktisch moeilijk. Destijds waren we jonge gasten met zeeën van tijd, en zonder verantwoordelijkheden. Nu is iedereen ouder en is er weinig tijd."





Tegenwoordig lijk je meer bezig met filmen - met je vzw LOF (This Is Y) - dan met muziek maken.

"Ik ben nooit gestopt met muziek maken. Ik schrijf nog veel, hoor. Niet voor mezelf, maar voor andere artiesten. Ik moet me wel alsmaar vaker in bochten wringen om de 'vibe van nu' te vatten. Vroeger was het directer, nu is het allemaal wat strenger, wat meer mainstream, wat braver. Waarmee ik niet wil zeggen dat je moet staan vloeken om stoer over te komen. Vieze woorden genoeg tegenwoordig, maar de inhoud is niet meer zo sterk."





Hoe staat het met je film over het Oud Oefenplein?

"Hij is klaar. We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de release. Ik moet wel een beetje uitkijken hoe we dat in beeld brengen, want enkele acteurs zijn recent in een niet al te best daglicht komen te staan. Bizzy Blaza (de rapper die vorige maand in opspraak kwam wegens antisemitisme, red.) speelde een hoofdrol. Ik vind wel dat hij verkeerd begrepen is."





Recent verloor je je vader, die als gastarbeider naar België kwam. Ik kan mij voorstellen dat jouw wereld totaal anders was?

"Hij was een arbeider, maar we hadden hetzelfde karakter. Ik heb dezelfde drive als hij, maar dan op een artistiek vlak. Net zoals hij ben ik dag in dag uit in de weer, zonder weekends. Het zit in onze genen. Hem verliezen, was en is hard. Het is nog niet verwerkt. Het is raar, maar gisteren had ik het gevoel dat hij ergens op ons wacht. Afscheid nemen hoort bij het ouder worden, maar het is daarom niet gemakkelijk."





De verkiezingen komen eraan. In 2014 stond je mee aan de wieg van Algemeen Anders. Bestaat die politieke partij nog?

"Onder de mensen wel, maar het is niet echt iets officieels. Het klinkt heel cliché, maar Algemeen Anders wil een alternatief zijn voor de huidige politiek. Maar we komen niet op, de basis staat er nog niet. Het zal voor mij weer moeilijk zijn om in oktober niet blanco te stemmen."