"Tja, dan beter met auto naar het werk" NIEUWE STATIONSPARKING TOT VIER KEER DUURDER WANNES VANSINA

17 juli 2018

02u40 0 Mechelen De NMBS opent op 3 september de nieuwe parking voor het station van Mechelen. De ondergrondse parkeergarage voor liefst 2.000 wagens biedt een pak meer comfort dan de huidige openluchtparking, maar dat komt met een prijs. De tarieven liggen tot vier keer hoger.

Gebruikers betalen voor de huidige 880 plaatsen aan de Hanswijkvaart 4 euro per dag. Vanaf 3 september betalen reizigers 6,85 euro. Ook de abonnementen gaan fors de hoogte in. Nu betalen gebruikers 20 euro voor een maand en 56 voor drie maanden. Dat wordt respectievelijk 33,40 en 87,20 euro.





Verschil niet-reiziger

Vanaf september kan je ook per uur betalen: 1,14 euro. Nieuw is dat de NMBS een duidelijk verschil maakt met niet-reizigers. Voor hen is de prijsverhoging nog veel groter: zij betalen 1,66 euro/uur, 16,60/dag en 51,80/maand. Die prijzen liggen nog wel altijd lager dan die van de recent geopende en vlakbij gelegen parking Bruul (1,80 euro per uur, 12 euro voor een dag). Verder kunnen parkeerders ook opteren voor een jaarabonnement (348,70 euro, enkel abonnees), 10-beurtenkaart (41,50 euro, enkel reizigers) en nachtabonnement (19-7 uur, 32,80 euro per maand). "Parkeren wordt inderdaad duurder", beaamt NMBS-woordvoerder Geert Dierckx, "maar daar tegenover staat een veel groter comfort. Dit is een andere categorie van parkeren. De wagens staan binnen, veilig, droog én dichter bij het station." De verkoop van abonnementen start midden augustus. "NMBS-klanten met een parkeerabonnement kunnen genieten van een voordelig tarief - 1,60 euro per dag - en een gegarandeerde parkeerplaats. De parking is uitgerust met slagbomen en een badge- en ticketsysteem. Zo krijgen parkingabonnees een garantie op een parkeerplaats bij het station, terwijl occasionele reizigers een ticket kunnen nemen in functie van beschikbaarheid."





2.000 parkeerplaatsen

De ondergrondse parking, voorlopig enkel bereikbaar via de Motstraat, telt in totaal 2.000 parkeerplaatsen op drie niveaus. Voorlopig wordt enkel het niveau -1 met 600 parkeerplaatsen opengesteld. De andere twee niveaus gaan omwille van duurzaamheid en energiebesparing pas open wanneer dit niveau vol is. Voorlopig staan er nog geen laadpalen voor elektrische voertuigen. Gelijktijdig sluiten de huidige twee parkings met 880 plaatsen aan de Hanswijkvaart. De parkings aan de Postzegellaan worden kortparkeerplaatsen. Gevraagd naar een reactie, halen heel wat pendelaars de schouders op. "De werkgever betaalt toch." Maar dat is lang niet bij iedereen zo. "En dan is dit veel", vindt abonnee Mieke Van Herck.





"Was het niet voor mijn werk, dan zou ik hier niet staan. Maar ik heb geen alternatief." Consultant Ben Verlinden maakt slechts een vijftal keer per maand gebruik van de parking. "Maar ik overweeg om dan met de wagen naar Brussel te gaan. Mijn trein had nu ook weer dertig minuten vertraging. Nee, dit gaat aan de files geen goed doen."