'The Force' helpt zeven jongeren aan diploma 18 juli 2018

Zeven jongeren hebben dankzij de rekruteringscampagne van politiezone Mechelen-Willebroek 'The Force' een diploma secundair onderwijs behaald.





The Force werd in april vorig jaar gelanceerd. Het doel was met onder meer affiches en bezoeken aan jobbeurzen jongeren, en dan liefst nog meisjes en jongens met een migratieachtergrond, aan te sporen om te kiezen voor een job bij de politie. Op die manier wilde het korps meer een afspiegeling worden van de diverse maatschappij. "Voor echte resultaten is het nog te vroeg", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Dankzij de samenwerking met De Vijfhoek (tweedekansonderwijs) hielp The Force recent zeven kandidaten aan een diploma secundair onderwijs. Enkele anderen doorlopen nog een traject.





Lat niet lager

Hoeveel jongeren mét een diploma ten gevolge van de campagne kandideerden voor een job bij de politie, daar heeft Mechelen-Willebroek geen zicht op. "We leggen de lat niet lager. Door kandidaten te steunen, willen we hen wel helpen erover te geraken", zegt Van de Sande. Het aantal politiemensen met allochtone roots in het korps is gestegen de afgelopen twee jaar, maar blijft erg klein. The Force is overigens nog niet afgelopen, het project loopt nog even door. (WVK)