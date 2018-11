’t Witte Goud kroont zich tot beste restaurant Wannes Vansina

05 november 2018

Weinig wijzigingen voor Mechelen in de editie 2019 van de Gault&Millau Gids. Cosma, Lam’eau en M-Eatery en Bistro Achilles behielden hun 12 punten, Origano (Battel) verdween (het restaurant gaat sinds enkele maanden als La Vista door het leven). Scoorde wél: ‘t Witte Goud in Leest. Het restaurant kreeg een punt meer en belandt nu op 13. Dat betekent dat het volgens Gault&Millau het beste restaurant is van Mechelen. “Maar er zijn dan ook veel te weinig gastronomische restaurants in Mechelen”, reageert zaakvoerder Bruno Iwens (37). Hij is tevreden met het extra punt, maar relativeert ook. “Toen ik begon, kreeg ik een 14. Daarna een 13, een 12 en nu weer een 13. Wat het verschil is, weet ik niet. Ik heb altijd gedaan wat ik wilde doen, ben nooit van structuur of keuken veranderd. De verbouwing van 2016 heeft de zaak voor mij persoonlijk wel meer klasse gegeven. Ach, ik kook voor klanten, niet voor gidsen. Als die eerste maar tevreden zijn”, besluit hij.