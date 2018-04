't Oudt School krijgt nieuw leven 19DE-EEUWSE HOEVE WORDT GERENOVEERD TOT KLEINE FEESTZAAL ELS DALEMANS

07 april 2018

02u38 1 Mechelen De 19de-eeuwse hoeve pal onder de kerktoren van Hombeek (Mechelen) krijgt een nieuwe bestemming. Hombekenaars Klaas Van Opstal en Hilde Lemmens starten nog deze zomer met een grondige renovatie. "We plannen een kleinschalige feestzaal voor allerlei activiteiten, gecombineerd met ons tuinaannemingsbedrijf. Zo blazen we 't Oudt School nieuw leven in."

De hoeve in de Sint-Martinusstraat was ooit het eerste schoolgebouw van het dorp. Daarna werd het pand een herberg, die de naam 't Oudt School kreeg. In 1917 sloot de zaak de deuren, en werd de hoeve een privé-boerderij. De stad Mechelen kocht het pand aan om alle kansen te benutten voor de vernieuwing van het dorpshuis en het nieuwe dorpsplein, dat rondom dit perceel loopt. De verkoop en renovatie van de hoeve moeten nu de kers op de taart van de dorpsvernieuwing worden.





"Als tuinaannemer was ik op zoek naar een pand met voldoende ruimte voor mijn materiaal, maar ook met voldoende buitenruimte om als 'toonzaal' in te richten. Vanuit stad Mechelen werd de vraag gesteld om hier ook een horecazaak onder te brengen. Omdat er in Hombeek echter al heel wat goeddraaiende zaken zijn, gingen wij op zoek naar het ontbrekende puzzelstukje. De grote schuur en de binnenkoer worden daarom omgebouwd tot 'tuinkamerrestaurant'", zegt Van Opstal.





Tot 35 personen

"Het dorpshuis vlakbij heeft een capaciteit voor wel 180 mensen. Maar niet iedereen nodigt zoveel volk uit voor een babyborrel, communiefeest of koffietafel. Wij houden het met een capaciteit van 30 tot 35 personen net klein, gezellig en vooral erg groen. Ook voor workshops, thema-avonden, kookactiviteiten, wijndegustaties en seminaries van bedrijven. zal onze publieksruimte geschikt zijn. Voor de uitbating gaan we zo veel mogelijk samenwerken met de bestaande Hombeekse handelszaken, zodat we elkaar kunnen versterken in plaats van te concurreren met elkaar. Voor één van de bijhuisjes op het terrein zoeken we een uitbater, die er bijvoorbeeld een klein winkeltje met lokale producten wil inrichten."





Het koppel staat nu voor een stevige renovatie. "De hoeve is geen beschermd gebouw, maar staat wel op de inventaris bouwkundig erfgoed. Dat houdt beperkingen in, maar we willen sowieso weer voor die charmante landelijke stijl van toen gaan. De overtollige bouwvallige bijgebouwtjes worden afgebroken. De buitenaanleg krijgt vanzelfsprekend heel wat aandacht, en zal mooi aansluiten bij al het geplande groen rondom", klinkt het. "We hopen onze restauratie in twee jaar te kunnen afronden en in 2020 de deuren te openen. We tonen onze plannen aan het grote publiek tijdens de feestelijke opening van het nieuwe dorpsplein op zondag 3 juni."