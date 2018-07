't Heike wint filmpjeswedstrijd Burendag 25 juli 2018

De Hombeekse buurt 't Heike heeft de filmpjeswedstrijd van de stad Mechelen voor Burendag gewonnen. Het filmpje van Evelien Bouwens werd als beste inzending aangeduid.





"Het was de eerste keer dat we aan Burendag deelnamen. Onder meer de Koninklijke Fanfare Vrolijke Vrienden deed mee. Nu moeten we hier wel een vervolg aan breiden", klinkt het bij de bewoners van Heike, Schoor-, Moer- en Moststraat. De inzending van Warmoes- en Kruiskensstraat (Nekkerspoel) eindigde tweede, die van de Beekstraat (buurt Vrijbroekpark) derde. Het levert de winnaars feestpakketten ter waarde van respectievelijk 150, 100 en 50 euro op. Aan Burendag 2018 namen 190 straten en wijken deel.





(WVK)