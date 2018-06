't Atelier bouwt fietswinkel op Battelsesteenweg 21 juni 2018

02u47 0 Mechelen Met de veelzeggende plaatsing van een fietsketting heeft 't Atelier gisteren het startschot gegeven voor de bouw van een tweedehandsfietsenwinkel op de Battelsesteenweg met achterliggende werkplaats.

Sociaal Economieproject 't Atelier beschikt nu al over een werkplaats op de Battelsesteenweg met een klein winkeltje, nauwelijks die naam waardig. Daar tegenover verrijst nu een mooie winkel met achterliggende fietswerkplaats. "Wij bieden geen nieuwe fietsen aan, enkel tweedehandsfietsen die technisch 100 procent in orde zijn. In het achterliggend atelier herstellen we alle fietsen, onafhankelijk en zonder merkenverplichting. Hier kunnen fietseigenaars terecht die elders worden doorgestuurd", zegt bestuurder Bert Leysen.





750.000 euro

Boven komen stockageruimte en vergaderruimten. Bedoeling is dat in het uit hout opgetrokken gebouw ook de thuis wordt van de fietsotheek in de Adegemstraat, die na twee jaar al 300 abonnees rijk is. De investering bedraagt 750.000 euro, bekostigd uit eigen middelen. Leysen hoopt dat de realisatie een opstap kan zijn naar de inrichting van een grote sociale economiesite in de achterliggende gebouwen van het Sociaal Huis. Deze staan momenteel leeg omwille van problemen met de stabiliteit.





(WVK)