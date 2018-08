'Studio Me': schoonheid en gezondheid onder één dak 07 augustus 2018

02u49 0 Mechelen 'Studio Me', zo heet het nieuwe project van Marieke Vrancken in Mechelen.

"We zijn volop ons pand aan het afwerken en gaan van start op 1 september. Studio Me combineert een volledig aanbod rond gezondheid en schoonheid op één locatie. Je hoeft dus niet meer naar drie of vier verschillende zaken te hollen, maar je vindt alles heel makkelijk onder één dak", klinkt het. "Op sportief vlak kozen we voor hoogtechnologische E-fittoestellen, deze werken heel doelgericht met elektromusculaire stimulatie. Zo heb je al na enkele weken knappe resultaten met amper twee keer 20 minuten sporten per week", klinkt het. "Ook bieden we de producten van Rainpharma aan: 100 procent Belgisch en volledig natuurlijk. Rainpharma ontwikkelde een volledig dieetplan dat je fitter en gezonder maakt zonder gedoe, met een hele cosmeticalijn bovenop. Tot slot bied ik ook kleuradvies aan, zodat je tijdens het shoppen altijd de kleuren kiest die je doen stralen. Voor vrijgezellen- of andere themafeestjes en vriendinnennamiddagen combineren we dit alles in een reeks workshops." Alle info via Facebook: Studio Me (EDT)