“Spring-Sprong Festival is vaste waarde geworden” Wannes Vansina

15 februari 2019

Turnkring Moedig en Vrij in Mechelen organiseert dit weekend de negende editie van haar Spring-Sprong Festival in sportham Iham. “Het is een vaste waarde geworden met jaarlijks zo’n duizend bezoekers. We kunnen rekenen op een trouw publiek dat het evenement met stip in de agenda noteert”, zegt Lien Lammar, een van de organisatoren. Het ganse weekend zal Iham vol staan met springkastelen: van de gekste hindernissenparcours tot gloednieuwe speeleilanden en reuzenspellen. “Elk jaar vernieuwen we ons aanbod, wat het verrassend en spannend houdt.” Kinderen tot 14 jaar zijn zowel zaterdag als zondag welkom tussen 10 en 13 uur en 14 en 17 uur. Voor peuters en kleuters tot 5 jaar is er een aparte zaal. De Spring-Sprong Games op zaterdagavond zijn volzet. Meer info op de website van Moedig en Vrij.