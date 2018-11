“Somers heeft nog iets goed te maken” Originele bezetting ABN houdt vanavond reünie Wannes Vansina

09 november 2018

18u11 0 Mechelen Cultuurcentrum Mechelen katapulteert vanavond 20 jaar terug in de tijd. De Mechelse hiphoppioniers van ABN spelen er na twee decennia nog eens een concert mét de twee oprichters Quinte Ridz (41) en Pita (43). Plannen voor meer zijn er voorlopig niet, “al heeft Bart Somers nog wel iets goed te maken”.

Er bestaat discussie over waar Nederlandstalige rap voor het eerst werd gemaakt: in Mechelen of Izegem. Vast staat dat het debuut van Algemeen Beskaafd Nederlandz ‘ABNormaal’ in 1998 insloeg als een bom. Het bracht het hiphopcollectief op de grootste podia van het land: Wechter, Pukkelpop en Marktrock, maar evengoed naar de Melkweg in Amsterdam. Vanavond keert de band terug in de tijd, in zover dat mogelijk is. DJ Flip is overleden, maar Fanny Van Elsen is er wél bij. Ridz: “We wilden destijds gewoon een cd maken, de impact was veel groter dan we zelf ooit hadden durven denken. Ik denk ook dat we daar niet helemaal klaar voor waren. De wereld van managers, festivals en radio was eigenlijk niet de onze. We hadden altijd een hekel gehad aan die structuur, maar plots zaten we daar zelf in.” Ook Pita (pseudoniem voor Saïd Aghassaiy) blikt met plezier terug op het pionierswerk. “Ik ben trots mee de toon te hebben gezet. We hebben bewezen dat het kon, rappen in het Nederlands.”

“Voorlopige eenmalig”

Pita stapte echter al snel uit ABN om zijn eigen weg te gaan en veel contact hebben hij en de intussen naar Gent uitgeweken Ridz niet meer. Toch vonden ze elkaar bij de repetities snel terug. Voor Ridz voelt het heel vertrouwd aan. “Het lijkt geen 20 jaar geleden. De karakters zijn dezelfde gebleven”, lacht ook Pita. Maar de teksten – en dat zijn er veel bij ABN – die zijn een ander paar mouwen. “Ik heb erop moeten studeren”, lacht de Mechelaar. Ze zijn ook confronterend voor de intussen 40’igers. “Neem een nummer als ‘Oh ja!’, ons allereerste nummer. Nummers rappen die je als 16-jarige hebt geschreven, is als een dagboek voorlezen in volle klas, maar we hebben niks aangepast. Dit was wat het toen was, soms een beetje plat en stevig, maar de tijdsgeest. Als je daarop terugkijkt, is het ook een mooi tijdsdocument van Mechelen anno 1998. Neem de ambras op de fuiven enzo”, zegt Ridz. Of er een vervolg komt? “Daar zijn we nog niet uit. Het hangt ook van de reacties af”, zegt Pita. “Voorlopig is dit eenmalig op vraag van Baz van Mechelen Hiphopstad. Geen enkele samenwerking is uitgesloten, maar concrete plannen om met deze bezetting een nieuwe plaat te maken, zijn er niet”, vult Ridz aan, die overigens nog jaarlijks een paar keer optreedt met een nieuwere bezetting van de hiphopgroep.

Maanrock

Hij geniet van de erkenning die ABN eindelijk van de thuisstad krijgt. “We zijn hier wat stiefmoederlijk behandeld. Elke groep uit het genre heeft al op Maanrock gestaan, behalve wij. Waren onze teksten iets te grof? Is het iets politieks? Bart Somers zou dat toch eens mogen goedmaken”, besluit hij.