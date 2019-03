‘Slechtste straat van Mechelen’ moet wachten op heraanleg. “Wij worden vergeten tot en met!” Wannes Vansina

26 maart 2019

15u01 0 Mechelen De bewoners van de ‘slechtste straat van Mechelen’ moeten nog wat langer geduld oefenen. Schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) geeft toe dat de Willendriesstraat in Muizen er erg aan toe is, maar kan voorlopig niet zeggen of er de komende zes jaar iets aan wordt gedaan.

Catherine François (Vlaams Belang) wilde maandagavond tijdens de gemeenteraad weten hoe het nu eigenlijk zit met de Willendriesstraat. Al sinds 2008 dringt ze aan op de heraanleg van de lamentabele kasseibaan, maar ondanks – weliswaar vage – beloften, komt het er maar niet van. “Het gaat hier ocharme om een stuk van 300 meter. De toestand van deze straat is levensgevaarlijk geworden voor tweewielers en voetgangers”, protesteert ze.

Ze heeft het voor alle duidelijkheid over het stuk Willendries tussen de Leuvensesteenweg en de spoorwegbrug. Het stuk achter de brug werd een tijd geleden vernieuwd door Aquafin. Het bedrijf legde nieuwe riolering en verving de kasseien door asfalt. Maar in het eerste stuk veranderde er dus niets. De kasseibaan zit vol putten, in de berm zijn ze nog dieper. De bewoners klagen steen en been. “Ze zijn hier wel eens grind in de putten komen kappen, maar heeft geen nut. Het wordt direct weggereden”, getuigt Greta Cornelis.

Smeerlapperij

De weg wordt ondanks de slechte staat gebruikt als sluipweg naar Hever. Kruisende wagens doen bij nat weer het water hoog opspatten, bij droog weer veroorzaken ze gigantische stofwolken. Henri Schits zette een vat in de berm om het kruisen te bemoeilijken, maar veel soelaas biedt dat niet. “Je rijdt twee keer met je auto binnen en moet drie keer je garage uitkuisen. Het is smeerlapperij tot en met. Als je ziet wat er in Mechelen-centrum allemaal gebeurt... Wij worden vergeten”, zegt hij boos. “Als de veegmachine komt, dan trekt ze voor onze straat de borstels op om ze pas weer te laten zakken als ze voorbij is.”

Als de veegmachine komt, dan trekt ze voor onze straat de borstels op om die pas weer te laten zakken als ze voorbij is Henri Schits

Een andere ergernis is het ontbreken van riolering. De beek waar het afvalwater in wordt geloosd, stinkt. “We hoeven niet te weten wanneer het weer verandert, dat rieken we. Aan onze kant hebben we zoveel jaren geleden zelf riolering gelegd”, aldus Cornelis. Echt veel ongevallen zijn er nog niet gebeurd. “Maar twee maanden geleden is hier wel een dame gevallen met haar fiets. We hebben de 100 moeten bellen.”

We hoeven niet te weten wanneer het weer verandert, dat rieken we Greta Cornelis

Prioriteitenlijst

Slechtste straat of niet, een heraanleg zit er voorlopig niet aan te komen. Schepen Princen antwoordde François dat de diensten de opdracht hebben gekregen om een prioriteitenlijst op te maken van alle nog niet-vernieuwde straten, op basis van de toestand, het aantal gebruikers, het aantal bewoners en de staat van de riolering. “Op basis daarvan zullen we als schepencollege een keuze maken over welke straten deze bestuursperiode zullen worden heraangelegd.”

Ten vroegste in januari volgend jaar weten de bewoners van de Willendriesstraat waar ze aan toe zijn.