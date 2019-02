“Schuldenvrij Racing gaat nieuwe toekomst in nieuw stadion tegemoet” Wannes Vansina

20 februari 2019

21u04 0 Mechelen Het vernieuwde bestuur van Racing Mechelen heeft vanavond meer toelichting gegeven bij zijn nieuwe toekomstproject voor de traditieclub. “Een schuldenvrij Racing gaat een nieuw tijdperk tegemoet”, luidde het. Dat met een nieuw stadion, maar of dat op de huidige locatie zal zijn, blijft een onbeantwoorde vraag.

Een maand geleden deden oud-bondsvoorzitter François De Keersmaecker en CEO van de Dorian Groep Michel Vanstallen hun intrede bij Racing Mechelen, maar over hun precieze plannen hulden ze zich in stilzwijgen. Vanavond gaven ze wel tekst en uitleg. Een dankwoord ging naar het huidige bestuur. “Het heeft de afgelopen drie jaar veel werk verricht. Door onze intrede is de restende schuld weggeveegd. Racing kan trots zeggen dat het een schuldenvrije club is en dat er kapitaal is om te groeien”, zegt Vanstallen.

Een van de vier pijlers voor het nieuwe bestuur is de realisatie van een nieuw multifunctioneel stadion. De vraag die de supporters bezighoudt, is waar. “Het Oscar Vankesbeeckstadion is – om het beleefd uit te drukken – wat ouder. Racing heeft absoluut nood aan een nieuw stadion. Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat zeer discrete besprekingen lopen met eigenaar IBO en de stad Mechelen en dat deze in een constructieve sfeer verlopen.”

Geen financiële avonturen

Andere belangrijke pijlers voor de nieuwe bestuurders zijn het verder investeren in de jeugd, het opnemen van een sociale rol in Mechelen-Noord en het groeien van de eerste ploeg. “De eerste ploeg heeft een plaats in de nationale amateurreeksen. We willen langzaamaan omhoog, zonder financiële avonturen. We willen niet concurreren met KV Mechelen, maar Racing heeft absoluut een plaats naast KV Mechelen”, aldus Vanstallen.

Nochtans staat de club op de rand van de degradatie. “We doen er alles aan om dat te voorkomen. Mocht dat niet lukken, dan zal dat ons een beetje vertragen, maar dan zal dit geen drama zijn. Het doet niks af van ons engagement, dat blijft”, verzekerde De Keersmaecker. Hij en Vanstallen zullen zetelen in de Raad van Bestuur, het huidige bestuur blijft instaan voor de dagelijkse werking. “Het heeft elke steen moeten omdraaien om te kijken of er niks onder lag. Vanaf nu kunnen ze hun tijd steken in de sportieve werking.”

“Geen Balthasar Boma”

Vanstallen benadrukte dat een voetbalclub niet afhankelijk mag zijn van een of twee geldschieters. “Een kapitaalsverhoging is maar een tijdelijk fenomeen. We voelen ons geen Balthasar Boma, maar willen een duurzaam project. Daar heb je een breed draagvlak voor nodig. Dat willen we cultiveren. We gaan ons netwerk aanspreken om ons sponsorbudget gevoelig te verhogen en gaan ruimte maken voor andere investeerders.”

De club moet ook meer leven, onder meer dankzij evenementen. Op 24 en 25 mei vindt de derde editie van festival Oscarpelouza plaats, op 8 september is de club gastheer voor ‘Sterren op de Grasmat’. Voor de belangrijke match tegen Houtvenne komende zaterdag mogen de abonnees gratis iemand meebrengen, andere mogen binnen aan halve prijs (5 euro).

“Overname, maar geen externe”

Huidig voorzitter Koen Van Exem neemt met een gerust hart afscheid van zijn functie en zal zich meer toeleggen op zijn eigen bedrijf. “Strikt juridisch gezien is dit een overname, maar geen externe. In het voetbal hoor je vaak van Chinese en Thaise investeerders, dit is een absoluut ander verhaal. Dit Racing blijft in hart en nieren Racing.” Hij wordt in het dagelijks bestuur opgevolgd door huidig secretaris Nick Van Reydt.

“Racing is een echte traditieclub, met stamnummer 24 een van de oudste van België. We zullen ze terugbrengen naar de plaats waar ze hoort”, besluit De Keersmaecker.