"Schrijf je kind tijdig in op school" 19 januari 2018

02u53 0

Schrijf je kind tijdig in op school. Dat is een oproep en een webpagina die de stad Mechelen deze week lanceerde om ouders te stimuleren om op tijd na te denken over een school voor zoon- of dochterlief. Op www.mechelen.be/schrijf-je-kind-tijdig-in-op-school vinden ze antwoorden op vragen zoals 'Wanneer moet mijn kind naar school?', 'Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?' of 'Welke school kiezen?'. "Als ouders hun tijdig in een school inschrijven, kunnen onaangename verrassingen worden voorkomen. In de Mechelse basisscholen is voldoende plaats. Op voorhand gaan kamperen, is niet nodig", zegt schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA). (WVK)