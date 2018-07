'Samen Sporten' laat anderstaligen actief Nederlands oefenen 05 juli 2018

De stad Mechelen lanceert een nieuw initiatief om anderstaligen Nederlands te leren: Samen sporten. "Het opzet is dat anderstalige volwassenen tijdens de zomer in het Vrijbroekpark gaan joggen met Nederlandstalige vrijwilligers. Zij krijgen zo de kans om op een actieve manier het Nederlands te oefenen", zegt schepen van Diversiteit Marc Hendrickx (N-VA). De vrijwilligers zullen voornamelijk worden gerekruteerd bij het eigen personeel. Wie zich engageert, kan een dienstvrijstelling bekomen. "Met dit initiatief willen we inspelen op het eerder beperkt Nederlandstalig activiteitenaanbod tijdens de zomermaanden voor anderstaligen." De bewegingscoach van de Sportdienst zal worden ingezet om deze loopsessies te begeleiden. "Mensen kunnen tijdens het joggen ervaringen uitwisselen, babbelen en lachen. Kortom, een initiatief dat de leuze 'Een gezonde geest in een gezond lichaam' hoog in het vaandel draagt!", aldus sportschepen Walter Schroons. 'Samen Sporten' zal elke vrijdagvoormiddag van 6 juli tot 14 september plaatsvinden. (WVK)