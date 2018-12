“Sabotage of kunstwerk?” Anarchist staat terecht voor onbruikbaar maken van spoorwegen Tim Van der Zeypen

13 december 2018

17u00 0 Mechelen Wilde anarchist Peter Terryn (55) uit Leuven de spoorwegen saboteren of gaat het om een kunstwerk? De rechtbank in Mechelen zal zich hierover de komende maand moeten buigen. Alle betrokken partijen noemden het een ‘principe-proces’. De man riskeert een opschorting, de verdediging vroeg de vrijspraak. Infrabel eiste een euro provisioneel

Zowel het parket, de burgerlijke partij als aan de zijde van de 55-jarige beklaagde waren ze het vanmorgen eens over een ding: “Het gaat hier om een principe dossier.” Het dossier werd twee jaar geleden opgestart nadat spoorwegbeheeder Infrabel naar de rechtbank stapte en zich burgerlijke partij had gesteld tegen de vijftiger. “Een dag voor de nationale betoging in 2016, poste meneer een pamflet op zijn Facebookpagina”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. “Bij dat pamflet werd de tekst gepost ‘Hoe moet je de sporen saboteren’. Op het pamflet werd uitgelegd hoe je een kortsluiting kan veroorzaken op de sporen door het plaatsen van een kabel.” Nog volgens het parket en de Infrabel werd er in december 2016 een tweede filmpje gepost op Facebook. “Daarbij werd de titel: ‘How to block trains’ geplaatst”, vulde de advocaat van Infrabel aan. Na de burgerlijke partijstelling van de spoorwegbeheerder, dagvaardde het parket de vijftiger voor kwaadwillige belemmering van het verkeer en het onbruikbaar maken van spoorwegen.

Grens bereikt

“Moeten we meneer naar de gevangenis sturen? Nee”, ging aanklager Van Hoogenbemt verder. “Meneer is een anarchist. Dat mag en is nuttig in de maatschappij. Maar er is een grens in wat kan en mag en die grens is door meneer bereikt. Zo ver mocht hij en verder niet.” Het vorderde een opschorting van straf. Infrabel eiste een symbolische schadevergoeding van een euro. “Laten we duidelijk zijn. Meneer heeft met de instructies in het pamflet onze spoorwegen hier duidelijk kwaadwillig willen saboteren”, zei de raadsvrouw van Infrabel.

“Geen sabotage”

De verdediging betwiste de feiten met klem en ging voor de vrijspraak. Er werd benadrukt dat er tijdens de staking niets is gebeurd. “Geen stilstand van treinen, noch vertragingen”, luidde het bij meester Jos Vander Velpen. “U kan dan toch onmogelijk spreken van sabotage of het kwaadwillige belemmeren van het verkeer.” De informatie op het pamflet is volgens de raadsman overigens gewoon terug te vinden is op internet.

Zeefdruk

Volgens Terryn ging het ook helemaal niet om een pamflet. “Maar om een zeefdruk die uiteindelijk werd tentoongesteld in een museum”, aldus Terryn. Hij werd tijdens het proces ondersteund door enkele aanhangers die hem een hart onder de riem wilden steken. “De aanmaak van het document is gebeurd in samenspraak met personeel van Infrabel en zij vertelden dat er geen gevaar was”, benadrukte Terryn. Tot slot handelde de vijftiger volgens de verdediging vanuit een artistieke invalshoek. “Moet hij daarvoor gestraft worden”, vroeg meester Jos Vander Velpen zich af. “Mijn cliënt is geen lid van een vakbond of heeft niet deelgenomen aan de staking.”

Een vonnis in de zaak volgt op 10 januari 2019.