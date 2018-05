'Rijker dan je denkt' in Busleyden en BRAS 08 mei 2018

De makers van het succesvolle VTM-programma 'Rijker dan je denkt?' gaan in Mechelen op zoek naar schatten.





Op zaterdag 19 en zondag 20 mei taxeren experts onder leiding van Staf Coppens kunstvoorwerpen op de bekende BRAS-rommelmarkt in de Nekkerhal.





Hof van Busleyden

Drie weekends later strijken ze neer in het Hof van Busleyden, een week voor de officiële opening van het museum. Via de website van VTM kunnen bezoekers zich inschrijven om hun objecten te laten schatten.





Ook toeschouwers zijn welkom om de sfeer te komen opsnuiven. De andere opnames van 'Rijker dan je denkt?' vinden plaats in Genk, Gent en Brussel.





(WVK)