#project2800 lokt investeerders naar Dijlestad 06 maart 2018

02u46 0

Marina De Groof (DGI) en Wim Voss (NewWorld) hebben maandag #project2800 voorgesteld, een platform dat projectontwikkelaars ertoe moet aanzetten om in Mechelen te investeren. De ondernemers starten met vastgoed, later komen ICT en logistiek aan bod. "Investeringen zorgen voor een dynamiek die voor iedereen goed is, zowel voor de plaatselijke middenstand, bewoners, investeerders en eindgebruikers", zegt De Groof. Grootste troeven zijn volgens haar de ligging, bereikbaarheid en de ruimte - ze verwijst onder meer naar Ragheno en de site rond het Keerdok. "We willen een facilitator zijn en investeerders in contact brengen met projectgebieden en beleidsmakers", aldus Voss. #project2800 is gestoeld op Mechelen Morgen, dat door de stad werd georganiseerd. De privé-partners willen het eerste jaar 150.000 euro investeren. (WVK)