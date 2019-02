“Prijzen winnen verveelt nooit.” Het Anker in de prijzen tijdens Beer Awards Wannes Vansina

08 februari 2019

1

De Mechelse brouwerij Het Anker mag alweer een reeks prijzen toevoegen aan de trofeeënkast. Tijdens de uitreiking van de Beer Awards, een wedstrijd georganiseerd voor Belgische bieren, mocht Charles Leclef twee prijzen in ontvangst nemen voor de Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused (‘beste bier buiten categorie’ en ‘prijs van de jury’). Zelf werd hij gevierd als ‘persoon van het jaar’, zijn bierrestaurant was laureaat. “Wat ik apprecieer aan deze wedstrijd is dat het het publiek is dat stemt, geen bierpanel”, zegt Leclef. “Na al die andere prijzen wordt onze Whisky Infused nu toch echt wel dé referentie in zijn categorie.” Dat de brouwerij de ene na de andere prijs in ontvangst mag nemen, begint volgens hem nooit te vervelen. “Het blijft een mooie erkenning voor de hele ploeg.”