‘Plantenbakurinoir’ mist zijn doel niet Wannes Vansina

19 december 2018

16u56 0 Mechelen De stad Mechelen trok in de voorbije maanden ten strijde tegen wildplassen, met onder meer ‘zintuigbeïnvloedende maatregelen’ én een als plantenbak vermomd urinoir. En kijk: de evaluatie is positief.

In de overlasthoek in de Begijnenstraat aan de Vismarkt werkte de stad met onder meer stickers om ‘eigenaarschap’ en spelende kinderen te simuleren. Voorts gaven meerdere horecazaken ook al via een sticker aan dat er bij hen gratis gebruik gemaakt kan worden van het toilet. Al is het geen onverdeeld succes. Het wildplassen is dan wel uit de hoek verdwenen, maar heeft zich verplaatst. “Om dit te verhelpen, zal er in 2019 extra camerabewaking komen in de Begijnenstraat”, aldus preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V).

GreenPee

In de Minderbroedersgang moesten kunst in de kerknissen en plantenbakurinoir GreenPee dan weer het wildplassen indijken. Inmiddels hebben buurtbewoners vastgesteld dat hun straat er nog nooit zo mooi heeft bijgelegen. Enkel tijdens grootschalige evenementen bleek de maatregel onvoldoende te zijn. “Het doel lijkt wel bereikt: deze originele maatregelen zijn uiteindelijk efficiënter dan de traditionele aanpak”, zegt Deleus. “Laat dit een mooi voorbeeld zijn van hoe je vaak meer bereikt door ‘out of the box’ te denken.”

De dienst Preventie zal het nieuwe stadsbestuur nu enkele voorstellen doen wat betreft de voortzetting van de maatregelen in 2019. Zo zouden de kunstwerken in de Minderbroedersgang kunnen blijven, en is er ook de wens om het aantal plaspunten uit te breiden. Een bijkomende GreenPee in de hoek van het Cultuurplein zou ook welkom zijn.