"Overal hangt driekleur, behalve op toren"

Ook na 18 jaar geven het 8 Mei Comité regio Mechelen en de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden Mechelen de strijd niet op. Opnieuw ijveren ze voor een Belgische vlag op de Sint-Romboutstoren.

De Belgische driekleur verdween in 2000 van Sint-Rombouts om plaats te maken voor de Mechelse stadsvlag. Sindsdien wappert deze naast de Vlaamse leeuw op de toren. Op initiatief van het Onafhankelijkheidsfront ijveren de Mechelse afdelingen van het 8 Mei Comité en NCPGR voor eerherstel voor de Belgische driekleur, tevergeefs. In een nieuw memorandum stellen ze de vraag opnieuw. Ze zijn hardnekkig. "Hadden we in '40 de strijd gestaakt, dan hadden we hier nu niet gezeten", verklaart Achilles Baeten. Ze pleiten voor een derde vlaggenmast.





"In een stad waarin iedereen zijn plaats heeft, is het moeilijk te verdedigen dat er een selectie gemaakt wordt van symbolen op basis van nationalisme", zegt Maria Van Essche van het 8 Mei Comité. Om in orde te zijn met de regelgeving, plaatste de stad vlaggenmasten aan de voet van de toren. "De stad omzeilt zo de wet", meent Jef Van Iseghem. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) stelt dat er geen driekleur op de toren komt. "De huidige situatie is conform de wet en er zijn voor ons geen nieuwe elementen. We houden ons aan de gemaakte afspraken." (WVK)