"Over tien jaar moet Vlaming pak chauvinistischer zijn" VLAM-directeur wil 'producten van bij ons' nu echt tot de norm verheffen WANNES VANSINA

28 juli 2018

02u45 0 Mechelen De Vlaming een pak bewuster maken van de producten van bij ons. Dat doel legt Frans De Wachter (62) zich op als algemeen directeur van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), dat dit jaar 25 kaarsjes uitblaast - 80 als je de federale voorganger meetelt. "Ons chauvinisme rond bier moeten we ook in andere sectoren terugvinden", aldus de Mechelaar.

Producten van bij ons laten schitteren in binnen- en buitenland: dat is de opdracht van het VLAM. Frans De Wachter was er bij de oprichting in 1993 al bij als jurist, en sinds 2007 staat hij aan het hoofd van de promotiemachine. Met een budget van 27,1 miljoen euro trachten hij en zijn 75 medewerkers de Vlaming aan te zetten tot consumptie van producten van eigen bodem, en de afzet van die producten in het buitenland te bevorderen.





Je bent bijna veertig jaar actief bij de VLAM. Is er veel veranderd?

"Absoluut. Destijds was het generiek gesproken 'eet meer vlees, drink meer melk'. Het was de tijd van de legendarische melkcampagnes zoals 'Milleke melleke mol'. De voedingsrichtlijnen zijn intussen anders, en ook voor ons richtinggevend. Nu is het bijvoorbeeld eerder: 'als je kiest voor vlees, kies dan voor vlees van bij ons'."





Lukt dat ook? Jullie hebben het bijvoorbeeld moeilijk om producten aan de man te brengen in Frankrijk omdat men daar erg chauvinistisch is.

"Het lukt nog altijd wel, maar het is inderdaad moeilijk om op te boksen tegen dat Franse chauvinisme. En dat geldt niet alleen voor Frankrijk, terwijl wij hier net niet chauvinistisch genoeg zijn. Wij denken nog te vaak 'Wow, het komt uit Zuid-Amerika!' Terwijl we zelf goede producten hebben. Ben je ondernemer in de horeca? Zet dan op je kaart dat je producten van hier komen! Het chauvinisme dat we rond bier hebben, moeten we kunnen uitdragen naar andere sectoren. Maar in ons land is zoiets een hele opdracht."





Klanten kiezen wel nog altijd op basis van prijs, niet op basis van afkomst...

"Klopt, en dat zien we ook in ons marktonderzoek. Zelfs wanneer respondenten zeggen dat ze bij voorkeur producten van bij ons kopen, dan nog zie je dat ze nog altijd eerder voor het goedkoopste product gaan. We willen hier dan ook een ommezwaai teweegbrengen. Via tastings en promotiecampagnes, en door de verhalen achter onze producten te vertellen. Maar er is nog een lange weg te gaan."





Helpt het dan om Jeroen Meus Flandriatomaten te laten gebruiken in 'Dagelijkse Kost'?

"We sponsoren dat programma al jaren, en niet voor niets. Het is één van de meest meetbare acties die we lopen hebben. Als Jeroen Meus een gerecht met rog maakt, dan zie je de omzet van de roggenverkoop in het daaropvolgende weekend verdubbelen of verdrievoudigen."





U bent naar verluidt zelf ook een hobbykok. Vanwaar die passie?

"Ik ben niet de grote specialist, maar ik kook en eet graag. Als kind at ik thuis gezonde boerenkost, altijd volgens de seizoenen. Samen eten vind ik heel belangrijk. Die momenten zijn kostbaar, maar we doen het minder en minder. Ik ontvang ook graag gasten, al moet ik geen bemoeiallen in de keuken hebben. (lacht) Zelf kook ik seizoensgebonden en experimenteer ik graag. En ja, dan ga ik geregeld inspiratie opdoen via www.lekkervanbijons.be, het kookplatform van het VLAM."





Kies je dan ook zelf voor Vlaamse producten?

"Zeker. Goed koken begint met goede producten. En we kunnen er vrij gerust in zijn dat onze producten goed zijn."





Ondanks alle schandalen.

"Dat weegt inderdaad soms op wat we doen. Dan proberen we iedereen ervan te overtuigen dat onze producten goed zijn, en dan gaat er zo'n piraat over de schreef. Het is al gebeurd dat we na een schandaal in de vleessector een campagne uitgesteld hebben. Uitzonderingen slagen er telkens weer in om de sfeer te verzieken. Het haalt dan de media en de hele sector deelt in de klappen. Dat is heel spijtig, temeer omdat er ook veel gebeurt op vlak van bijvoorbeeld antibioticareductie en dierenwelzijn. De sector komt daar zelf te weinig mee naar buiten. De Dioxinecrisis in 1999 was een ramp, maar heeft wel een enorme omslag teweeggebracht bij producenten en consumenten. Jaren hebben we erover gedaan om het vertrouwen terug te winnen, maar nu is de consument overtuigd van de voedselveiligheid. Dat voelen we. En dat maakt dat we in onze campagnes van 'veilig, voedzaam en verantwoord' naar 'vakmanschap, lokaal en lekker' kunnen gaan. Een belangrijke evolutie."





En nu verder naar een chauvinistisch Vlaanderen?

"Ja. Binnen tien jaar moeten we een reflex gekweekt hebben in de winkel: waar liggen de tomaten, de vis, de kazen... van Belgische oorsprong. De aankoop van eigen producten moet een evidentie worden. Als we daarin slagen, dan hebben we ons werk goed gedaan. Daarnaast willen we ons meer profileren als hét kennis- en competentiecentrum inzake marketing en communicatie rond voeding. Als men denkt aan producten van bij ons, dan moet men ook aan het VLAM denken."