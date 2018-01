"Oude Liersebaan niet in top-10 meest problematische straten" 27 januari 2018

"De Oude Liersebaan zit niet bij de top-10 van meest problematische straten." Dat heeft schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) geantwoord op een gemeenteraadsvraag van Caroline Gennez (sp.a). Zij wilde weten waarom de stad niet meer doet om de straat verkeersveiliger te maken, zoals ook een bewonersgroep vraagt. "Met alle respect voor de mensen die ervaren dat er te snel wordt gereden, maar uit tellingen blijkt dat niet. 85 procent rijdt tussen 40 en 46km/u", relativeerde De Bie het probleem. Volgens de schepen was er noch in de buurt noch in het college een draagvlak voor de door het comité geformuleerde voorstellen. "We bekijken of een rijbaankussen, al dan niet vergroend, ter hoogte van het park kan komen." Eerder werd daar al een zebrapad aangebracht. (WVK)