“Opgepakt bij nieuwe poging”: Verdachten van overvallen op apotheek blijven voorlopig in de gevangenis Tim Van der Zeypen

25 maart 2019

19u20 0 Mechelen Onderzoeksrechter Theo Byl heeft twee jonge Mechelaars aangehouden. Zij werden vrijdag opgepakt in het kader naar het onderzoek van de reeks overvallen op apotheek Multipharma langs de Battelsesteenweg. Opmerkelijk ze wilden toen een nieuwe overval plegen op supermarkt Carrefour.

Het duo werd vrijdagochtend opgepakt. Amper tien uur na de overval op Apotheek Multipharma waren ze vermoedelijk van plan om een nieuwe overval te plegen. Deze keer zo’n vijfhonderd meter verder en op supermarkt Carrefour. Alleen gooiden enkele getuigen uit de buurt roet in het eten. Zij merkten de twee verdachten figuren op en verwittigden de politie. Zij kwamen massaal ter plaatse.

Wapen aangetroffen

Eens de politie arriveerde, sloegen de twee op de vlucht. Maar nadat een van hen werd ingerekend door de politie, kon de politie al snel een tweede verdachte identificeren. Het ging om twee Mechelaars van negentien en twintig jaar oud. In de buurt werden ook nog een pet en een wapen aangetroffen. Een van de verdachten had deze spullen in zijn vlucht weggegooid.

Aangehouden

Dankzij de alerte reactie van de getuigen, werd de overval op de supermarkt verijdeld. Afgelopen weekend moesten de twee voor de onderzoeksrechter verschijnen. Ze werden verhoord en de onderzoeksrechter besloot om beiden te laten opsluiten in de gevangenis. Nu dinsdag zullen ze voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of ze langer in de cel moeten blijven of niet.

De twee beschikken volgens onze informatie nog over een blanco strafblad. Het onderzoek gaat intussen verder. Inmiddels werden ook al enkele huiszoekingen uitgevoerd.