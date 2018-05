"Op 48 uur van Mechelen naar Roubaix en terug" EERSTE BIKEPACKEVENT VAN PELOTON DE PARIS IS GROOT SUCCES TIM VAN DER ZEYPEN

28 mei 2018

02u24 1 Mechelen 51 fietsliefhebbers hebben afgelopen weekend een tocht van zo'n 550 kilometer afgelegd. Vanuit Mechelen vertrokken ze zaterdag met de fiets naar Roubaix, zondag keerden ze terug. De tocht werd het eerste bikepackingevent van fietswinkel Peloton de Paris.

Vincent Van Parys en Wendy Janssens, zaakvoerders van de Mechelse fietswinkel in de Hoogstraat én de organisatoren van het event, blikken tevreden terug. Enkele maanden geleden kwamen ze op het idee.





"Omdat we merkten dat er heel wat interesse was in bikepacking. Wat eigenlijk reizen met een koers- of gravelfiets is", vertelt Wendy. "Meteen nadat we het event bekend hadden gemaakt, kwam er heel wat respons. Veel deelnemers schreven zich onmiddellijk in."





Een van hen was Sarah Boo (41) uit Leuven. Zij schreef zich in met een vriendin Nele Armee (29). "Het maakt deel uit van onze training", lacht Sarah. Beiden namen recent nog deel aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Sarah reed 500 kilometer, Nele ging voor de volle 1.000. "We zien het dan ook helemaal zitten. Het is goed weer maar tamelijk warm. Er zullen dus de nodige terrasjes moeten worden gedaan (lacht)", zeiden ze vooraf.





Zaterdagvoormiddag begonnen alle 51 deelnemers aan hun tocht. Een groot deel van de deelnemers kwam uit de regio rond Mechelen maar enkelen zakten zelfs af vanuit West-Vlaanderen en Nederland. "Er heeft zich zelfs een Deen ingeschreven, maar die moest afhaken wegens een knieblessure", vertelt Wendy nog.





De motivatie bij sommige deelnemers was zelfs zo groot dat ze vanuit hun woonplaats eerst nog met de fiets naar Mechelen reden. Zo kwam een deelnemer van Brugge met de fiets en reed Joost Van Hoof (43) eerst van Leuven naar Mechelen. "De perfecte opwarming", klinkt het. De tocht was niet enkel voor ervaren deelnemers, sommige onder hen deden het voor de eerste keer.





Vijftigtal checkpoints

"Zij konden op voorhand informatie inwinnen over wat ze moeten meenemen en hoe ze het moesten aanpakken. "Vincent heeft er ook ervaring in. In 2011 heeft hij een tocht met de fiets gemaakt van Vancouver", zegt Wendy. "Hij was dus de ideale man om tips te geven."





De deelnemers fietsten op weg naar Roubaix langs een vijftigtal checkpoints. "Deze werden gekozen op basis van de Vlaamse klassiekers zoals de Muur van Geraardsbergen en de Kemmelberg", aldus Wendy. "De deelnemers moeten kunnen aantonen dat ze er zijn geweest door een foto of selfie met bijvoorbeeld een straatbordje." Al was het niet echt een wedstrijd. Ook al was het de eerste keer dat dergelijk event georganiseerd wordt in Vlaanderen, toch heeft de fietsenwinkel wel ervaring met het organiseren van events en het samenbrengen van zogeheten 'fietsvrienden'. "Want dat is uiteindelijk ons doel. Mensen bij elkaar brengen", besluit Wendy.