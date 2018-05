'Onze-Lieve-Vrouw' kan weer tegen een stootje 14 mei 2018

In de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle werd dit weekend het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën ingehuldigd.





In 2016 nam de kerkfabriek van de Lieve-Vrouweparochie het initiatief om het beeld, de troon en de sokkel te laten behandelen om verder verval te voorkomen. "Het beeld werd in 1626 door Antoon Faydherbe gesneden. De laatste opknapbeurt moet al zo'n honderd jaar geleden zijn", zegt Patrick De Greef van de vzw Vrienden van Sint-Rombout. "De firma Iparc uit Kampenhout werd ingeschakeld en eind vorig jaar begon het met de instandhoudingswerken. Het beeld werd gereinigd en een aantal lossen stukken werden opnieuw vastgemaakt. De werken werden ter plaatse uitgevoerd en hadden een kostprijs van 15.000 euro." (AVH)