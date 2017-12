"Nu de hoofden leegmaken" KV MECHELEN EN ELIAS COBBAUT ZIEN EUPEN NADEREN FRANK DEKEYSER

02u24 0 Foto PN Elias Cobbaut en co. gaan met degradatiezorgen het nieuwe jaar in. Mechelen Het mocht opnieuw niet zijn. KV Mechelen verloor in Lokeren en ziet Eupen tot op twee punten komen. "Nochtans hadden we de volledige controle én de kansen", vond Elias Cobbaut.

Bij Malinwa gingen de kopjes naar beneden na de 1-0 van Straetman. Tot dan controleerden de bezoekers rustig. Zonder veel weg te geven, met af en toe een scherpe tegenprik. Kansen in de eerste helft voor Bandé en Pedersen en opnieuw Bandé na de rust werden slecht afgewerkt door de bezoekers. Straetman deed wat zij niet konden en maakte de 1-0. De Lokerse invaller tikte een uitstekende voorzet van De Ridder binnen. "Die goal is mijn verantwoordelijkheid", was Glenn Claes eerlijk. De flankspeler kende een moeilijke namiddag op Daknam. Veelvuldig balverlies, ongelukkig in zijn acties. Niet voor het eerst dit seizoen. "Ik liet mijn tegenstander in mijn rug weglopen."





Bij Malinwa wisten ze het na de match ook niet meer. Het ongeloof stond in hun ogen te lezen. Vooral door het resultaat. "Ik denk dat we tot het tegendoelpunten goed speelden", aldus linksachter Elias Cobbaut. "We kwamen naar Lokeren om te winnen. En voor hetzelfde geld stond het aan de rust 0-2 met de kansen die we kregen. Dit is jammer, het zit ons echt niet mee."





"Dat doelpunt kwam uit de lucht gevallen", zuchtte De Witte. Hij moest in de tweede helft vervangen worden met een kuitblessure. "Er was tot aan de 1-0 echt niets aan de hand. Integendeel. We voetbalden degelijk en zetten goed druk op Lokeren. We deden wat van ons verwacht werd. Ik denk toch dat we de betere ploeg waren."





Door de winst van Eupen ziet KV Mechelen die ploeg tot op twee punten naderen in de stand.





"Nog eens 'shit' erbij", besloot Cobbaut. "Nu moeten we de hoofden leegmaken en na de winterstop gaan we er 'volle bak' weer tegenaan."





Dan volgt er meteen een cruciale thuiswedstrijd tegen het zwalpende Zulte Waregem. Enkel de drie punten zullen dan goed genoeg zijn. Mooi voetbal? Telt niet. Een overwinning, dat wel. Afspraak op 20 januari om 20u30 Achter de Kazerne.