"Niemand mag kou lijden op kerstavond" DRIE TWINTIGERS TREKKEN NAAR ANTWERPEN OM DAKLOZEN TE HELPEN ANTOON VERBEECK

02u33 0 Foto RV Merel, Laurien en Jens trokken de Antwerpse straten op om daklozen een warme kerstavond te bezorgen. Mechelen Mechelaars Laurien Kerremans (23), Merel Noorts (21) en Jens Ysenbaardt (20) zijn op kerstavond naar Antwerpen getrokken om daar kledij, slaapzakken en dekens uit te delen aan daklozen. Het trio was de voorbije weken bezig met spullen inzamelen.

Geen kerstfeest met kalkoen en pakjes voor de drie jonge Mechelaars Merel, Jens en Laurien. Zij verkozen de Antwerpse straten boven een gezellige avond aan de feesttafel bij familie of vrienden. "De laatste jaren kwam ik steeds meer tot het besef dat niet iedereen met Kerstmis een lekkere maaltijd eet en in fijn gezelschap de avond doorbrengt. Terwijl ik zat te vieren, waren er anderen op straat kou aan het lijden. Dat knaagde. Daarom wilde ik dit jaar per se iets op poten zetten om deze mensen tijdens de feestdagen te helpen", legt Laurien uit. Samen met haar vrienden Merel en Jens zette Laurien via Facebook een actie op poten. Wie nog dekens of kleren had, kon die binnenbrengen in café Zapoi in de Onze-Lieve-Vrouwestraat.





Voldoening

"De laatste dagen is onze actie echt ontploft. We hebben talloze dekens, mutsen, sjaals, jassen, sokken en slaapzakken verzameld en zijn uiteindelijk met vijf volle zakken op de trein richting Antwerpen gestapt. In het begin was het daar nog even zoeken. Ik had op voorhand contact gelegd met de stad om te weten waar de meeste daklozen hun nacht doorbrengen. Onze ronde liep onder andere via het station, de Meir en de Groenplaats. Uiteindelijk hebben we alles kunnen uitdelen. Op het einde van de ronde passeerden we een dakloze die al in een van onze slaapzakken lag. Dat gaf ontzettend veel voldoening."





Vervolg

"We hebben nu nog genoeg kledij en slaapzakken over om naar de sociale huizen in Borgerhout en Mechelen te brengen. Op woensdag sta ik ook op een kerstmarkt in Antwerpen om een deel van de kledij en slaapzakken die nog over zijn uit te delen", vertelt Laurien. "Ik heb een hele leuke familie en zit graag aan de feesttafel, maar hier haal ik ook veel uit. De daklozen waren ons ontzettend dankbaar en nadien voelden we dat we toch dat we een verschil hebben gemaakt. Dit smaakt naar meer. In de stad Mechelen zijn er minder daklozen dan in het grotere Antwerpen, maar dit initiatief zou daar zeker niet misstaan. Op termijn willen we ook in onze eigen stad een gelijkaardige actie organiseren."