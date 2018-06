"Na al die jaren schep je een band met de spelers" Dokter van de Rode Duivels maakt zich klaar voor derde WK SVEN PONSAERTS

09 juni 2018

02u27 1 Mechelen Dokter Kris Van Crombrugge (52) is al bijna tien jaar vaste hoofdarts van de Rode Duivels. Maar naast bondsdokter is de Keerbergenaar ook al twintig jaar orthopedisch chirurg en sporttrauma-arts in het AZ Sint-Maarten in Mechelen.

Je trekt volgende week naar je derde WK. Hoelang ben je al met de voorbereiding bezig?

"Zes maanden geleden zijn we begonnen met hart- en bloedonderzoeken en andere labotesten. Het duurt namelijk drie maanden voor eventuele tekorten aan ijzer, zink en vitamine D met voedingssupplementen zijn weggewerkt. De fitheid van alle spelers wordt - in overleg met hun clubs - ook al maanden intensief opgevolgd. Toen we op 22 juni aan de voorbereiding begonnen, wogen enkele jongens nog enkele kilo's te veel. Dan komt ook de kok eraan te pas en worden ze op dieet gezet. Ondertussen is alles 'gecorrigeerd', lacht de dokter. "Maar ook hun slaappatroon houden we in de gaten. Rust is belangrijk voor de recuperatie. Iedereen op tijd naar bed dus."





Dit WK sta je aan het hoofd van een twaalfkoppige medische staf.

"Naast mezelf en een collega-arts telt de medische staf drie kinesisten, een osteopaat, een chiropractor, vier masseurs en een voedingsdeskundige. Mijn hoofdtaak is de spelers begeleiden, vooral als ze blessures oplopen. Ik adviseer de bondscoach over hun fitheid. Ik volg dan ook alle trainingen."





Je kent Kompany, Fellaini, Vertonghen en Vermaelen al jaren. Zijn het ondertussen een beetje je 'zonen'?

"Ik wist het zelf al niet meer, maar Kompany zei het me begin deze week nog toen we samen in het ziekenhuis zaten. Doc, ik ken jou ondertussen al sinds mijn eerste selectie voor de Beloften tegen Polen. Hij was toen amper 18 jaar, ondertussen al veertien jaar geleden. In al die jaren groeit er natuurlijk een vertrouwensband."





Kompany is je grootste 'zorgenkind'?

"Ik tel zijn blessures al niet meer. Maar het klopt dat Vincent in zijn hele carrière al een derde van alle wedstrijden heeft gemist door blessures. Door inzet en vermogen haalt hij er alles uit wat hij in zich heeft, vaak flirtend met de limieten. Zo is Vincent. Zijn liesblessure van zaterdag is zowel voor hem als voor de staf een nachtmerrie. We zullen elke dag ons werk blijven hebben. Tot zijn eerste wedstrijd, wanneer die ook zal zijn."





Wat is jouw grootste nachtmerrie?

"Dat we zowel Kompany als Vermaelen niet fit krijgen. Dat houdt me bezig. Trainingen, en zeker oefenmatchen, bezorgen me ook wel wat stress. Zo kreeg Courtois vorig weekend een trap op de hand. Voor hetzelfde geld breekt er een bot en is het WK voorbij voor hem. De jongste zware blessure was het ernstige enkeltrauma van Michy Batshuayi. Toen ook Lukaku nog een enkelblessure opliep, was het dus even stressen. Je hebt op een WK toch minstens twee spitsen nodig, hé. Zes weken geleden was Lukaku nog twijfelachtig, maar ik kan je verzekeren dat hij nu fit is en er zal staan."





Maken we kans om wereldkampioen te worden?

"Als we de kwartfinale halen, kan het. Wat mij betreft blijven we tot het eind in Moskou. Tot 15 juli is alles in mijn agenda geblokkeerd. Worden we uitgeschakeld, dan liggen er al eerder patiënten op mijn operatietafel."





De Rode Duivels zijn uiteraard niet je enige patiënten.

"Gelukkig niet. De nationale ploeg is goed voor een tiende van mijn werktijd. Als orthopedisch chirurg ben ik al twintig jaar verbonden aan het AZ Sint-Maarten in Mechelen. Ik behandel er zowel sporters als andere patiënten. Vooral voor meniscus- en kruisbandletsels en het plaatsen van knieprotheses. Mijn specialisatie is al jaren gewrichtsartrose, zoals kraakbeenletsels aan knie en schouder. Enkele jaren geleden heb ik met gespecialiseerde artsen uit de regio ook het Medical Sports Lab opgericht. Ook mijn oudste zoon Glenn werkt er als sportarts."





Vragen veel patiënten in het ziekenhuis naar de dokter van Hazard, De Bruyne en Lukaku?

"Dat valt wel mee. Ik moet alleszins nog geen handtekeningen uitdelen. Ze weten wel van mijn 'hobby' en iedereen wenst mij en het team succes in Rusland."





Hoe hevig supporteren ze thuis in Keerbergen mee?

"Mijn zonen Glenn (28) en Stijn (25) zijn het huis al uit. Blijven alleen mijn echtgenote Anne-Marie en dochter Amber (19) over. Amber heeft de komende weken haar eerste eindexamens Dierengeneeskunde. Dus kunnen zij en mijn vrouw er tijdens het eerste familiebezoek helaas niet bij zijn. Ze zullen de matchen thuis op tv volgen. Als we de kwartfinale kunnen overleven, komen ze waarschijnlijk wel nog naar Moskou voor het tweede familiebezoek."





Na het WK ben je einde contract. Komt er een verlenging naar het EK 2020?

"De focus ligt nu volledig op het WK. Met hoe het daarna verder moet, ben ik nog niet bezig. Mijn beroep blijft het opereren en de dagelijkse opvolging van patiënten. De Duivels zijn dus een 'uit de hand gelopen hobby'. Ook de nakende verhuis van het ziekenhuis naar de nieuwbouw op de Liersesteenweg in Mechelen-Noord bezorgt me veel werk. En het moet natuurlijk ook allemaal te combineren blijven."