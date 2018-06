'Move it! XL' gaat voor gezonde geest in gezond lichaam 22 juni 2018

500 personen met een psychische kwetsbaarheid hebben donderdag deelgenomen aan 'Move it! XL', een sportdag in provinciaal sportpark De Nekker in Mechelen.





Ze proefden er van een uitgebreid aanbod van 28 bekende en minder bekende sporten: van bubbelvoetbal tot mountainbike. Ze konden op maat hun programma samenstellen. Bedoeling was hen het plezier van sport en bewegen te leren ontdekken en hen zo te overtuigen de stap te zetten naar een meer duurzame sportbeoefening. "Cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg hangen immers vaak een inactieve levensstijl aan", aldus organisator Parantee-Psylos.





(WVK)