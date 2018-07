'Moslimbegraafplaats' loopt vertraging op 17 juli 2018

02u40 0

De aanleg van de naar het oosten gerichte grafkelders op de stedelijke begraafplaats van Mechelen, heeft vertraging opgelopen. Hoewel het perk volgens de beslissing van de gemeenteraad al klaar had moeten geweest zijn op 31 mei, is dat nog niet het geval. De aannemer liep vertraging op bij de afwerking en ten gevolge van het warme, droge weer kon er ook niet worden gezaaid en aangeplant. De eerste begraving zal dus pas in het najaar kunnen plaatsvinden. De aanleg van het perk is politiek omstreden. N-VA is tegen en dus was er een wisselmeerderheid van Vld-Groen-m+, CD&V en oppositiepartij sp.a nodig om de aanleg goed te keuren. De moslimgemeenschap is al jaren vragende partij. Met de naar het oosten gerichte grafkelders worden ook 36 kindergraven in volle grond en een foetusweide gerealiseerd. (WVK)