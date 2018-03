'Moneymuil' riskeert twaalf maanden cel 24 maart 2018

Ashraf A. (49) uit Verviers verscheen gisteren voor de rechter. De veertiger had verzet aangetekend nadat hij schuldig was voor informaticabedrog. Hij kreeg destijds twaalf maanden met uitstel omdat hij een bankrekening bij Argenta had aangemaakt en zo crimineel geld doorsluisde. In totaal ging het om 3.000 euro. De veertiger ontkende met klem. Zijn raadsvrouw ging voor de vrijspraak. Volgens haar wist de veertiger niet eens dat hij iets verkeerd deed. "In het kader van zijn aanvraag maakte hij die bankrekening aan,maar hij woonde op een zolder in een woning waar nog andere mannen woonden. Wellicht heeft een van hen de brief met bankkaart onderschept en de bankrekening gebruikt", zei meester Elisabeth Van Peteghem. Ondergeschikt vroeg de strafpleiter om een milde straf. Vonnis in de zaak op 19 april. (TVDZM)