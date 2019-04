Minister laat galloways en 2,5 miljoen euro los op natuur Wannes Vansina

18 april 2019

13u48 1 Mechelen Vlaams minister van Natuur Koen Van den Heuvel heeft deze middag vier galloways losgelaten in de Barebeekvallei. Dat naar aanleiding van zijn bekendmaking dat het budget om natuurgebieden aan te kopen eenmalig wordt verhoogd met 2,5 miljoen euro.

De minister bracht een bezoek een aan een stukje natuurgebied aan de Melkstraat in Muizen, dat beheerd wordt door Natuurpunt. Hij liet er vier gallowayrunderen los, die na op stal te hebben gestaan vanaf nu weer instaan voor de begrazing. Van den Heuvel maakte niet alleen de eenmalige verhoging van het budget bekend, goed voor 150 hectare bijkomende natuur verspreid over Vlaanderen. Hij zegt ook voor het einde van de legislatuur nog 1.100 hectare natuur te willen erkennen als natuurreservaat.

Natuurpunt reageert bij monde van directeur natuurbeheer Noah Janssen tevreden. “De Vlaamse overheid subsidieert de aankoop van natuurgebieden tussen 60 en 90 procent. Het budget was echter ontoereikend en werkte beperkend, waarop we bij de minister zijn gaan aankloppen.” Grote uitbreiding zit er voor de Dijlevallei (onder meer het Mechels Broek, Mispeldonk en de Barebeekvallei) niet meteen in, wel erkenning. “De afgelopen jaren werd hier veel bijgekocht, maar de erkenning bleef uit. Het gaat over 40 à 50 hectare.”