“Minicampus bereidt voor op hoger onderwijs.” Sint-Romboutscollege verhuist derde graad naar Diocesaan Pastoraal Centrum Wannes Vansina

28 maart 2019

18u55 0 Mechelen Het Mechelse Sint-Romboutscollege verhuist zijn derde graad naar het Diocesaan Pastoraal Centrum, als alles volgens plan verloopt op 1 september 2020. Op die manier wenst de school zijn capaciteit met 150 à 200 leerlingen te verhogen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakte vandaag bekend dat negen Antwerpse scholen jaarlijks 680.000 euro huursubsidie zullen krijgen voor het huren van schoolgebouwen. Een van de bestemmelingen is het Sint-Romboutscollege, dat vanaf 2020 jaarlijks 112.800 euro krijgt voor achttien jaar.

De huursubsidies moeten voor een stuk de ingebruikname van een deel van het Diocesaan Pastoraal Centrum in de Varkensstraat dekken. “We gaan een blok huren van het bisdom waar vroeger de seminaristen nog les hebben gekregen”, licht algemeen directeur René Schroyens de plannen toe. “Op die manier kunnen we groeien van een school met 1.050 naar een school met 1.200 leerlingen.”

Krapte op onderwijsmarkt

Er is nood aan bijkomende plaatsen. “Mechelen trekt aan, de druk is bijzonder groot. We werken al zes jaar met een callcenter voor de inschrijvingen en zitten aan een maximum van 235 leerlingen in het eerste jaar. Dat er onlangs nog aan twee andere secundaire scholen werd gekampeerd, is een teken dat er krapte is op de onderwijsmarkt. Aan de Veemarkt kunnen we niet meer uitbreiden. In de loop van de jaren zijn de kamers van de pastoors en de zonderkamers al in gebruik genomen. Alle lokalen worden maximaal gebruikt.”

Studentenkoten

Het blok van het Diocesaan Pastoraal Centrum staat momenteel leeg. Voorheen waren er onder meer studentenkoten in ondergebracht, tot deze werden afgekeurd omwille van de brandveiligheid. Sindsdien was het bisdom op zoek naar een nieuwe bestemming. “Het gebouw zal binnenin worden gestript en er wordt ook deels bijgebouwd. De hoofdingang komt waar nu de brandingang is aan het Jef De Smedtplein, van waaruit de leerlingen naar de fietskelder kunnen”, aldus Schroyens. “Het wordt een soort van minicampus die meer richting hoger onderwijs gaat. De leerlingen zullen er met een laptop of tablet werken, er komt geen refter maar een soort van cafetaria-lounge. We kunnen ook de aula gebruiken.”

Sint-Lambertus

Ook basisschool Sint-Lambertus in Muizen krijgt een huursubsidie van Crevits, voor achttien jaar jaarlijks 86.304,85 euro vanaf 2020. Scholengroep KITOS was vandaag niet bereikbaar voor bijkomende toelichting.