“Mijn partij beslist of ik burgemeester blijf” Wannes Vansina

28 januari 2019

22u36 0

“Blijft u burgemeester na 26 mei?” CD&V-fractieleider Wim Soons wilde vanavond tijdens de gemeenteraadszitting weten hoe Bart Somers zijn politieke toekomst ziet nu hij lijsttrekker is voor Open Vld voor het Vlaams Parlement in de kieskring Antwerpen. Hij verwees zonder hem bij naam te noemen naar Bart De Wever en diens “glasheldere duidelijkheid”. “Ik hoop dat u even open zal zijn. Wat gaat u antwoorden als u gevraagd wordt door de partij?” Somers antwoordde in dezelfde zin als voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik ben doodgraag burgemeester. Het is de job van mijn leven. Maar politiek is een ploegsport en ik ben een ploegspeler. Mijn partij zal daarover oordelen.” Met andere woorden: als Open Vld Somers vraagt om minister te worden, dan zal hij dat doen. Soons vindt dat teleurstellend. “Ik had verwacht en misschien zelfs gehoopt dat u duidelijk zou zeggen: ‘Ik blijf hier omdat de Mechelaar mij die vraag heeft gesteld.’. Jammer voor de kiezer die voor Bart Somers heeft gekozen op Mechels niveau.”