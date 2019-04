“Mijn favoriete element is goud.” Nina Derwael promoot Mendelejev-game Technopolis Wannes Vansina

02 april 2019

“Salto’s en aan een brug slingeren, dat geraak ik nooit beu. Maar weet je waarvan ik helemaal in mijn element geraak? Van de gouden medaille die ik vorig jaar op het WK won. Daarom is goud mijn favoriete element.” Met die woorden promoot turnster Nina Derwael in een filmpje de gloednieuwe Mendelejev-game van Technopolis. Ze roepen samen kinderen, jongeren en volwassenen op om op zoek te gaan naar hún favoriete element. Derwael is overigens niet de eerste en laatste BV die Technopolis voor zijn kar spant. Om de nieuwe Mendelejev-game te promoten, ging het centrum in Mechelen op zoek naar bekende Vlamingen met een duidelijke link naar een chemisch element uit de tabel van Mendelejev. Eerder gaf weerman Frank Deboosere aan dat zijn favoriete element kwik is, zoals in de thermometers van vroeger.