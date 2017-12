"Mijn eerste wedstrijd en meteen prijs" STUDENTE LAURA (21) WINT MET AFFICHE VOOR CARNAVAL BINCHE WANNES VANSINA

02u34 0 Foto RV Laura Pelgrims toont haar affiche, samen met de burgemeester van Binche, Laurent Devin. Mechelen "Ik heb altijd graag getekend, maar durfde er nooit echt iets mee te doen." De Mechelse Laura Pelgrims (21) had het beter wél gedaan, want haar eerste deelname aan een wedstrijd was er meteen 'boenk' op. Haar inzending werd verkozen tot affiche voor het geroemde carnaval van Binche.

110 kandidaten uit heel België, maar ook uit Frankrijk en Duitsland namen deel aan de wedstrijd, maar het was de studente 'grafisch ontwerp' van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen die het haalde. Een grote meerderheid van de jury bestaande uit folklore-, kunst- en communicatie-experts koos voor haar affiche "omwille van de moderniteit en de verwijzing naar de actualiteit, waarbij verschillende maskers in rook opgingen in de ateliers van Pourbaix".





Moderne toets

Nochtans heeft Laura weinig met carnaval en kende ze dat van Binche enkel van naam. Van het incident wist ze niets. "Deelname aan de wedstrijd was een opdracht voor school. Ik heb wat research gedaan en stuitte telkens weer op de maskers. Het is misschien stereotiep, maar zij staan toch symbool voor het carnaval. Daarnaast stelde ik vast dat de vorige affiches heel traditioneel en middeleeuwsachtig waren. Ik wilde aan de mijne een modernere toets geven", verklaart ze.





Laura was gisteren een beetje ondersteboven van de erkenning die haar in het stadhuis van Binche te beurt viel. "Ik ben de eerste Vlaamse die de wedstrijd wint en heb net 250 affiches moeten signeren. Wie wil er nu een getekende affiche van mij?", zegt ze verbluft. De overwinning levert haar naast de eer ook een uitnodiging voor het carnaval en een cheque ter waarde van 1.500 euro op, geld dat ze zal besteden aan een reis naar Lapland.





Laura heeft wel ervaring in het maken van flyers en affiches. Ze behaalde vorig jaar een bachelor Communicatie aan de Thomas Morehogeschool in Mechelen. "Ik ben altijd creatief geweest en heb veel getekend. In de klas kreeg ik al veel complimenten, maar ik durfde daar niets mee te doen. 'Kan ik daar iets mee?', vroeg ik mij af." Nochtans zit er wel wat tekentalent in haar familie. Haar grootvader tekende, net als grootnonkel en bekende kunstenaar Willy Van Eeckhout. "Nu is mijn droom om art director te worden in de reclamesector."