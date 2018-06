'Met Vier in Bed' kruipt onder de wol bij B&B Lithium 13 juni 2018

02u50 0 Mechelen De VTM-kijker maakte maandagavond kennis met Alain Manders (47) uit Muizen. De man neemt deel aan 'Met Vier in Bed' met zijn 'bed zen breakfast' Lithium. Vandaag is het programma bij hem te gast.

Het populaire Met Vier in Bed - vorig jaar goed voor gemiddeld 575.700 kijkers - is toe aan zijn negende seizoen. Het programma verblijft onder de Franse zon, verkent de Portugese kuststreek én trekt voor het eerst naar Marokko. Maar ook B&B's van bij ons worden niet over het hoofd gezien. Zoals Lithium, een luxe-verblijf vlak bij Planckendael met vier designsuites, binnenzwembad, massageruimte, home cinema, fitness, sauna en hamam. Alain Manders, die het project realiseerde met Tom Willemen, noemt het dan ook met recht en reden een 'bed zen breakfast'. "Het is een plek waar mensen die veel te hard werken ontspanning vinden. Ze kunnen er hun batterijen weer opladen." Volgens hem koppelt Lithium de charme van een B&B aan de service van een hotel. "Het runnen van een gastenverblijf is iets waar ik al als jongeling van droomde, maar geen banklening voor kon krijgen. Ik zie het ook als test voor een project op grotere schaal later. Er zijn nog te weinig hotels in Mechelen."





Met zijn deelname aan 'Met Vier in Bed' wilde hij wat meer bekendheid geven aan zijn bijna drie jaar oude kindje. "Ik ben reclamemaker en marketeer, maar had geen tijd om voor mijn eigen project reclame te maken. Ik moet bekennen dat ik er vooraf wat schrik voor had, maar deelnemen aan het programma was een heel fijne ervaring." (WVK)