'Marcske' helpt leerlingen bij studiekeuze 20 maart 2018

02u40 0 Mechelen Acteur Herman Verbruggen - bij het grote publiek bekend als 'Marcske' van F.C. De Kampioenen - bracht maandag een bezoek aan PTS (Provinciale Technische Scholen) Mechelen. Hij nam er deel aan een reeks workshops, samen met de leerlingen van verschillende zesde leerjaren uit de regio.

260 kinderen die in september naar de middelbare school trekken, namen maandag deel aan een DOE-dag bij PTS Mechelen. "We nodigden de leerlingen uit om, begeleid door onze zesdejaars, leuke workshops te volgen: een plantje planten, een deur-alarm maken, een wetenschappelijk experiment uitproberen. Op deze manier komen de kinderen in contact met de verschillende technische- en beroepsrichtingen, en maken ze hopelijk een betere studiekeuze", klinkt het.





Uitdaging

De leerlingen kregen er als verrassing de hulp van de steeds vrolijke en uitbundige Herman Verbruggen bovenop. "Ik zet graag mee mijn schouders onder dit initatief van de provincie Antwerpen, omdat het zo belangrijk is dat kinderen uitzoeken wat ze graag doen. We moeten ze prikkelen, hen van alles laten proeven en proberen, zodat ze vinden welke richting hen het beste ligt", aldus Verbruggen. "Ik geef deze leerlingen nog een extra uitdaging: maak zelf een geluidsversterker van recuperatiemateriaal! Tijdens de opendeurdag op zondag 6 mei kom ik zelf de winnaar in de bloemetjes zetten."





Het provinciaal onderwijs strikte naast 'Marcske' nog vijf andere bekende Vlamingen om technische en beroepsopleidingen een 'cooler' imago te bezorgen: Staf en Mathias Coppens, Dempsey van de Ketnethelden, Nico Sturm en Jan Van Looveren. (EDT)