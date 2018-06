"Maar deze patiënt zal nooit sterven" STUDENTEN VERPLEEGKUNDE LEREN HET VAK IN LEVENSECHTE 'IMMERSIVE ROOM' WANNES VANSINA

21 juni 2018

02u47 0 Mechelen Een hartaanval in een station. Een overdosis in een discotheek. Een afdeling intensieve zorgen waar plots alle alarmen afgaan. Studenten Verpleegkunde van de Thomas More-hogeschool zullen het allemaal al eens hebben gezien nog voor ze in de job staan. Dat dankzij een 'Immersive Room' die woensdag werd geopend.

Thomas More Mechelen is naar eigen zeggen de eerste opleiding Verpleegkunde in de Benelux die over een Immersive Room beschikt. Dat is een kamer waarin studenten waarheidsgetrouwe situaties kunnen naspelen. Zo speelden bij de opening woensdag zes studenten een scenario in de metro na. Veel verbeelding kwam er niet aan te pas: een 360-gradenprojectie gecombineerd met aangepaste audio en (binnenkort) geuren zorgden voor een levensechte situatie. De docent in de regiekamer begeleidt het scenario technisch - hij kan de patiënt bijvoorbeeld een hartstilstand laten krijgen - en laat de pop spreken. In een debriefingslokaal achteraf kunnen de resultaten worden besproken. Een bibliotheek met materialen om de oefening zo realistisch mogelijk te maken, maakt het geheel compleet.





Fouten maken mag

"Fouten maken op de werkvloer kan niet. Hier mag het wel", zegt opleidingsmanager Danielle Van Horenbeeck. En het is net uit fouten dat studenten leren. "Beter het hier te ervaren dan in een setting met echte mensen, want dat brengt gezondheidsrisico's met zich mee", zegt docent Annelies De Bruyne. De Immersive Room is er niet om technische vaardigheden onder de knie te krijgen, wel om ze in de praktijk om te zetten in een levensechte omgeving. "Het vaakst loopt het fout met communicatie", zegt skillslabverantwoordelijke Carl Vanspauwen. De studenten zijn alvast enthousiast. "Jammer dat we zijn afgestudeerd", lacht laatstejaarsstudent Sofie Moens (23) na de oefening. "Je krijgt een beter beeld van hoe de realiteit is, zeker in vergelijking met hoe wij het hebben moeten leren tijdens 'skills labs'." Dimitri Aerden, vaatchirurg in het UZ Brussel en bekend van het tv-programma 'Topdokters', wil de immersive room in meer scholen. "Ik ben naar de opening gekomen uit nieuwsgierigheid en verwachtte een gimmick. Maar ik ben echt onder de indruk. Ik ben verkocht." Opvallend: de pop zal nooit 'sterven', tenzij bijvoorbeeld in een oefening over stervensbegeleiding. "Ook al is de patiënt een pop, de impact op de studenten zou te groot zijn. Ze mogen niet het gevoel krijgen dat ze falen, maar moeten een positief gevoel aan de oefening overhouden", aldus Vanspauwen.





De Immersive Room wordt niet alleen gebruikt om de studenten op te leiden. De hogeschool stelt de ruimte ook ter beschikking van zorginstellingen om hun professionals bij te scholen.





De investering bedraagt 50.000 euro.