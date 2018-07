"Maak van De Borght nieuw Tivolipark" STADSLIJST LANCEERT EERSTE BELEIDSVOORSTELLEN WANNES VANSINA

07 juli 2018

02u28 0 Mechelen Vorm kasteeldomein De Borght in Nekkerspoel om tot een nieuw Tivolipark. Dat is het voorstel van stadslijst Vld-Groen-M+ en maakt deel uit van een nieuw parkenplan waarmee ze in oktober naar de verkiezingen trekt. De eigenaars bevestigen dat ze willen verkopen, maar van onderhandelingen is er nog geen sprake.

Het sinds 1997 beschermde kasteel tussen de Lakenmakers en de Nekkerhal werd omstreeks 1860 gebouwd, maar heeft een veel langere voorgeschiedenis. Het domein dateert uit de middeleeuwen en zou volgens onroerend erfgoed nog eigendom geweest zijn van hertog van Bourgondië Filips de Goede. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) wil er heel graag een nieuw Tivolipark van maken.





"We hebben reeds informele contacten gehad met de eigenaars en zij zijn bereid om erover te praten", zegt Somers. Bruno Crabeels bevestigt dat de familie na het overlijden van zijn vader Emiel Crabeels vorig jaar een nieuwe bestemming wil geven aan het domein. Volgens hem wordt gesproken met verschillende partijen om te bekijken wat het meest gunstige is en zal het publiek te koop komen. "Meer dan een aantal basisgesprekken met de stad om te horen of er interesse was, is er nog niet geweest." Het kasteel zelf staat al sinds de jaren 70 leeg, maar zou volgens Crabeels wel goed zijn onderhouden en binnenin nog volledig authentiek zijn. "Het omliggende park is pico bello." De omvorming van De Borcht is slechts één voorstel uit het parkenplan van de stadslijst, naast het vergroenen van het dorpsplein van Muizen en het realiseren van een speelbos aan de nieuwe Chirolokalen in Hombeek.





Voetpadenplan

De stadslijst trekt niet alleen met een parkenplan, maar ook met een voetpadenplan naar de verkiezingen. Dat doet het nadat uit het eigen 'Groot Mechels Referendum' was gebleken dat 90% van de Mechelaars de kwaliteit van de stoepen ondermaats vindt. Volgens de stadslijst moet er een aparte cel komen bij de uitvoeringsdiensten. "We vertrekken vanuit het perspectief van de rolstoelgebruiker, de buggy en van mensen die moeilijk te been zijn. Jaarlijks zetten we minstens 25 straten bijkomend op orde, te beginnen met de straten waar veel senioren wonen", zegt Piet den Boer. Vld-Groen-M+ wil na een Mechelen Kinderstad ook een Mechelen Seniorenstad worden, met beter openbaar vervoer en meer assistentiewoningen op plekken waar er geen zijn, zoals in Leest. Andere speerpunten: meer sociale woningen, meer fietspaden en meer buurtparkings. Aan station Nekkerspoel zou er zo een verdieping kunnen komen op de huidige parking.