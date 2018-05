"Maak van Betzenbroeck parkbos" VOORMALIGE BEWONER KOETSHUIS KOESTERT VURIGE WENS WANNES VANSINA

31 mei 2018

02u59 0 Mechelen "Maak van het vroegere kasteeldomein Betzenbroeck in Muizen een parkbos." Dat is de vurige wens van Rudi De Meyer (53). De Boortmeerbekenaar schreef een lijvige brochure over de geschiedenis van het domein.

In 'Geschiedenis van Betzenbroeck 1274-1944' belicht de auteur de geschiedenis van het familiegoed van de familie de Meester de Betzenbroeck, waar momenteel nog enkel het koetshuis van overblijft, verstopt tussen Hotel Malcot en het Bos Van Loos. Hij baseerde zich op een Franstalige brochure van Jean-René de Meester de Betzenbroeck uit 1970, maar vulde het materiaal aan met onder meer foto's en informatie die hij kreeg van een telg van de adellijke familie: Didier de Meester de Betzenbroeck. De brochure werd vervolledigd met historische kaarten van het domein over de eeuwen heen.





Bombardementen

De interesse van Rudi valt niet moeilijk te verklaren: hij woonde 25 jaar in het koetshuis. "Maar velen wisten tot voor kort zelfs niet af van het bestaan van het koetshuis of het voormalige kasteel, dat in 1954 werd afgebroken nadat het bij bombardementen tijdens WOII zware schade opliep", vertelt hij. Met de uitgave wil hij vooral meer aandacht vragen voor wat overblijft van het vroegere kasteeldomein. "Mijn ouders woonden hier tot 1991. Sindsdien staat het koetshuis te verkrotten. Er heeft zelfs een tijdlang een kraker in gewoond, die er niet beter op vond dan een deel van het houtwerk op te stoken om het in de winter warm te hebben. Als er niet snel actie wordt ondernomen, zal het eveneens verdwijnen."





Het gaat volgens De Meyer ook niet om zomaar een bijgebouw, maar een wezenlijk onderdeel van het kasteel. "De laatste eigenaar noemde het 'castel malta'." Hij hoopt dat wat overblijft van het domein, met ook het Bos van Loos, kan worden verworven door de stad Mechelen en omgevormd tot een parkbos. Hij is hoopvoller gestemd dan een paar jaar terug. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voorzag immers in de aanleg van een ontsluitingsweg door het bos, aan de andere kant zouden de eigenaars een stuk van het bos verkopen voor de ontwikkeling van bedrijfsgebouwen. "Was dit alles gebeurd, dan had er van het domein niet veel meer overgeschoten, maar intussen moet het RUP worden overgedaan en heeft de stad de mogelijke ontwikkeling van de bedrijfssite fel beperkt. Het oude koetshuis werd op de stedelijke erfgoedlijst geplaatst", zegt Rudi. Gisteren werd de brochure officieel gelanceerd in het Dorpshuis van Muizen. De brochure is voor 12 euro te koop bij de Mechelse boekhandels en wordt slechts in beperkte oplage van 100 exemplaren gedrukt. De uitgave kan ook worden besteld via bosvanloos@gmail.com.