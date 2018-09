"Maak kruispunt vesten met Hanswijkstraat snel veiliger" 07 september 2018

Gemeenteraadslid Karel Geys kaartte tijdens de gemeenteraadszitting de verkeerssituatie op het half aangelegde kruispunt van de vesten met de Hanswijkstraat en de Leuvensesteenweg aan. Volgens de socialist zijn er verschillende problemen. Zo kan wie de parking verlaat niet naar de Leuvensesteenweg zonder een zware overtreding te maken en is de afslagstrook voor wie uit de steenweg komt en naar links wil veel te kort. Ook voor fietsers is de situatie volgens Geys allerminst goed. "Neem dringend maatregelen met Wegen en Verkeer om de veiligheid te verhogen." Schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) antwoordde dat ook zij graag een volledig aangelegd kruispunt had gezien. "Maar dat kan pas na de opening van de Tangent." Volgens de schepen wordt de moeilijke situatie gemonitord. "Op 17 augustus zijn er bijsturingen geweest aan de lichten om de veiligheid van fietsers te verbeteren. We volgen het op. (WVK)