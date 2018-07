"Maak buurtweg weer open" 26 juli 2018

Theo Slachmuylders van de 'Werkgroep Buurtwegen Hombeek' heeft dinsdag bij de stad melding gemaakt van het afsluiten van Buurtweg 49 halverwege met een poort. De afsluiting werd vorig jaar al geplaatst, heel waarschijnlijk door een landbouwer uit de buurt, maar werd na een melding toen weer heropend. Tot nu dus. "Weer een manier om publiek gebruik te verhinderen. De wet op de buurtwegen is nochtans heel duidelijk. De stad moet erop toezien dat deze openblijven", zegt Slachmuylders.





Heropenen Tiendeweg

Volgens de Hombekenaar is het belangrijk dat de stukjes erfgoed openblijven voor wandelaars en joggers en in dit geval ook mountainbikers. Hij strijdt ook al geruime tijd voor onder meer het heropenen van de Tiendeweg op de grens met Zemst. Enkele jaren geleden liet hij al eens vijf buurtwegen op het Hombeeks plateau heropenen via juridische weg. (WVK)