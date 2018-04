"Ledlichtjes in zebrapaden zijn gevaarlijk" 11 april 2018

02u53 0

"Ledlichtjes in zebrapaden missen hun doel, want ze zorgen ervoor dat overstekers net niet gezien worden." Dat zegt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA) op een vraag van gemeenteraadslid Johan De Vleeshouwer (sp.a). Die had net om meer lichtjes gevraagd om donkere oversteekplaatsen zoals op de Zandpoortvest beter zichtbaar en dus veiliger te maken. Maar volgens de schepen zal dat dus niet gebeuren en niet alleen omdat de lampjes snel stuk zijn en slecht werken. "Het geflikker trekt de aandacht net weg van het overstekende verkeer." Hij presenteerde wel een alternatief. "Met een masterplan openbare verlichting gaan we voor betere verlichting zorgen op oversteekplaatsen." De Vleeshouwer was tevreden met het antwoord. "Als de zichtbaarheid van overstekers er maar op vooruit gaat. (WVK)