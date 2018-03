"Laat racistische posts niet zomaar passeren" STAD CONFRONTEERT LEERLINGEN MET HAATSPRAAK OP SOCIALE MEDIA WANNES VANSINA

22 maart 2018

02u58 0 Mechelen De stad Mechelen heeft gisteren een geautomatiseerd antwoordprogramma gelanceerd die socialemediagebruikers confronteert met aanstootgevende en racistische posts. Bedoeling is hen ertoe aan te zetten om dergelijke haatspraak te melden of - nog beter - erop te reageren. Dat gebeurt meestal niet, zo bleek ook uit een test bij een klas in het Scheppersinstituut.

De stad greep de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie aan om een digitale campagne tegen haatspraak te lanceren. Deze wil jongeren sensibiliseren en tonen dat ook zij een verschil kunnen betekenen. Een video daagt socialemediagebruikers uit om een chatbot te gebruiken, een geautomatiseerd antwoordprogramma via messenger. Gebruikers krijgen aanstootgevende en racistische posts te zien en worden uitgenodigd om te reageren.





Leerlingen van het 5de jaar humane wetenschappen van het Scheppersinstituut mochten de chatbot als eerste uittesten. Een rondvraag in de klas leert dat de scholieren heel vaak in aanraking komen met haatspraak, maar er nooit op reageren. "Ik zie het vooral onder krantenartikels. Heel vaak zijn de reacties racistisch, maar negeer ik het. Wat kan je doen?", zegt Hatim Ellanze. Ook Hannan El Melloule reageert nooit. "Ik zie het op Facebook, op Twitter. Tieners die haat naar elkaar gooien. Dat kan racistisch zijn, maar vaak gaat het ook over andere zaken. Mocht ik het op straat zien gebeuren, dan zou ik iets doen. Maar op sociale media niet omdat het toch niet helpt."





Strafbaar

Gelijkekansencentrum Unia, dat vertegenwoordigd was in de klas, is een andere mening toegedaan. Medewerkester Roxane Scheerlinck vroeg de klas om haatdragende boodschappen niet te negeren, maar er tegenin te gaan. "Openbare boodschappen die aanzetten tot haat, geweld en discriminatie zijn strafbaar en kunnen bij ons gemeld worden", legde ze uit. Ook de meeste media hebben een meldingsknop. "Nog beter dan het te melden is om zelf te reageren. Dat is ook belangrijk voor het slachtoffer, dat ziet dat er gereageerd wordt", drukte Scheerlinck de leerlingen op het hart.





Rapporteren

De chatbot geeft gebruikers ook tips op een constructieve manier te antwoorden en spoort hen aan haatspraak te rapporteren. Met succes, want de meeste leken van plan om in de toekomst wél actie te ondernemen. "Reageren deden we normaal gezien nooit, maar nu we weten hoe het kan, zullen we het misschien toch eens proberen", aldus Linde Govaerts en Hannah Jacobs. Ook zij zien vaak haatspraak, ook schoolgerelateerd. "Als school vinden we het belangrijk om jongeren neen te leren zeggen tegen haatspraak en op een verantwoorde manier te leren omgaan met social media. Daarom steunen we voor de volle 100 procent deze actie", zegt directeur van het Scheppersinstituut Veerle Scheirs. "Iedere burger kan een verschil betekenen in de strijd tegen racisme en discriminatie", besluit schepen van Diversiteit en Integratie Marc Hendrickx (N-VA). De campagne is terug te vinden op de Facebookpagina van de stad Mechelen.