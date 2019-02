“Laat mij niets eten wat niet als eetbaar verkocht wordt.” Hoofdinspecteur politiezone Mechelen-Willebroek neemt deel aan 'Homo universalis’ Els Dalemans

10 februari 2019

14u38 0 Mechelen Vanaf maandag 11 februari start de zoektocht naar de nieuwe ‘Homo universalis’ in het televisieprogramma ‘Iedereen beroemd’. Tussen de 100 deelnemers zit ook een opmerkelijk Mechels gezicht: hoofdinspecteur bij politiezone Mechelen-Willebroek Jeff Van Rompaey. “Ik durf en kan veel, maar laat mij niets eten wat niet als eetbaar in de winkel verkocht wordt.”

100 kandidaten, 100 proeven, elke dag één afvaller en uiteindelijk één winnaar van de reis ter waarde van 18.000 euro: dat is het spel ‘Homo universalis’.

“Ik heb altijd gedroomd van een opleiding aan het RITCS, dus alles wat met camera’s en televisiewerk achter de schermen te maken heeft boeit mij enorm. Ik nam daarom in het verleden al deel aan andere televisieprogramma’s: Kinderpraat, Vind je lief, De 3 wijzen... Daarom schreef mij -net als maar liefst 3.000 anderen- ook in voor ‘Homo universalis’”, zegt Van Rompaey.

Ondanks zijn passie voor de camera, is Van Rompaey hoofdinspecteur bij de lokale politie Mechelen-Willebroek. “Ik heb mijn deelname zo lang mogelijk stilgehouden, maar sinds de trailer op TV te zien is lukt dat niet meer. De collega’s reageren heel positief, ik ben benieuwd hoe groot de impact en de herkenning op straat gaan zijn eens ik écht op het scherm te zien ben.”

“De opnames zijn heel intensief: elke draaidag worden 6 afleveringen gefilmd en elk spel duurt toch snel één tot anderhalf uur. ‘s Avonds zijn we allemaal pompaf, maar de sfeer is geweldig. De jongste deelnemer is amper 18, de oudste een tachtigplusser. Toch werden we snel een heel hechte groep, we moedigen elkaar ook oprecht aan. Al zal dat binnenkort misschien nog veranderen, als die hoofdprijs echt in de buurt komt (lacht).”

“Ik ben sportief dus fysieke proeven zijn geen probleem. Mijn fijne motoriek is wat minder goed, en laat mij aub niets eten wat niet als eetbaar in de winkel verkocht wordt. Al zal ik ook dan wel doorbijten. Op de dag van de finale doet mijn petekind zijn communie. Als ik zo ver geraak in de wedstrijd, wil hij mijn afwezigheid op zijn feest ‘vergeven’ op voorwaarde dat hij mee op reis mag!”